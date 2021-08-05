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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

6467 موظف حكومي.. تعرف علي مجهودات الخط الساخن لمكافحة الإدمان "إنفوجراف"

صدى البلد

نشر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة  نيفين القباج وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة الصندوق، انفوجرافا يتضمن مجهودات الخط الساخن "16023" في الفترة من يناير وحتى يوليو  2021  حيث بلغ عدد مرضى الإدمان الذين استفادوا من الخدمات العلاجية عن طريق الخط الساخن للصندوق " 16023" خلال الـ 7 أشهر الأولى من  عام 2021، 73 ألفا و318 مريضا ترددوا على المراكز العلاجية الشريكة مع الخط الساخن، وعددها 27 مركزا بـ 17 محافظة حتى الآن، وتنوعت الخدمات ما بين مكالمات للمتابعة، منهم 2403 حالة من المناطق الجديدة " بديلة العشوائيات" وأن الخدمات العلاجية تقدم للمرضى مجانا ووفقا للمعايير الدولية.


 
‏‎‫وتضمن الانفوجراف، أنه خلال شهرى مايو ويونيو ويوليو 2021 تقدم 6467 موظفا بالقطاع الحكومي للعلاج من الإدمان مما يشير إلى زيادة الثقة بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة للخط الساخن، خاصة بعد التصديق على قانون شغل الوظائف او الاستمرار فيها وفصل الموظف المتعاطي للمخدرات، والذى سيتم تنفيذه خلال 6 أشهر من تاريخ إقراره حيث من المقرر بداية العام المقبل بجانب تنفيذ حملات التوعية على مدار الأشهر الماضية داخل المؤسسات والهيئات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية المختلفة في العديد من المحافظات ضمن مبادرة "مصلحتك " لرفع الوعى بمخاطر إدمان المواد المخدرة لدى العاملين وأن من يطلب العلاج من الإدمان طواعية يتم اعتباره كمريض ويتم علاجه بالمجان وفى سرية تامة من خلال الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان ومن دون ذلك ويثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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