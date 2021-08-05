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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

المؤتمر: فخورون بإنجازات الرئيس السيسي

قناة السويس الجديدة
قناة السويس الجديدة

أصدر حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة رئيس الحزب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، بيانا بمناسبة الذكرى السادسة لتأسيس قناة السويس الجديدة، مؤكدا أن مصرفخورة  بالإنجازات التي تتحقق علي أراضيها تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال الربان صميدة، إن الاحتفالات بمرور 6 سنوات على افتتاح قناة السويس تشير إلى أن مصر تسير بخطي ثابتة نحو التنمية الشاملة المستدامة وفق رؤية ثاقبة لقائدها الرئيس السيسي.

وأضاف رئيس المؤتمر، أن التطوير الذي شهدته القناة في السنوات الست لم يحدث في تاريخها من خلال تدشين ثلاث قاطرات جديدة بترسانة بورسعيد البحرية والاستعداد لتدشين القاطرة الرابعة في مدة قياسية لم تتجاوز عام بمعدل تدشين قاطرة كل ثلاثة أشهر، كما يتم تحديث أسطول كراكات الهيئة بضم الكراكة مهاب مميش، أحدث وأكبر كراكات الهيئة، وكراكة حسين طنطاوي وبناء عشرة لنشات جديدة بشركات الهيئة التابعة.

وتابع أن بناء أنفاق أسفل القناة، حلم يتحقق علي يد الرئيس السيسي لربط سيناء بالوادي فعليا وليست شعارات تم رفعها في العهود السابقة.

وأكد الربان صميدة، أن حزب المؤتمر ينتهز الفرصة ويهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذه الذكري العزيزة على الشعب المصري كله وعلي العالم، كما يؤكد الحزب مساندته لكل مايقوم به الرئيس من أجل تنمية مصر وإعادة الأمن والاستقرار إليها والعبور بها من سنوات عجاف مرت بها.

كما هنأ الحزب، الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة القناة  وجميع العاملين في القناة بهذه الذكرى الغالية وعلي الجهد المبذول الذي جعل القناة أهم شريان مائي عالمي، رفع تصنيفها وقدرتها على مواجهة تحديات المنافسة.

حزب المؤتمر قناة السويس الجديدة الرئيس عبد الفتاح السيسي التنمية الشاملة المستدامة كراكة“حسين طنطاوي”

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