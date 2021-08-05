عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد آدم ينضم لـ 200 جنيه.. صورة

أحمد أدم
أحمد أدم

انضم الفنان أحمد ادم الى فريق عمل فيلم 200 جنيه، والمقرر طرحه خلال الفترة القادمة فى دور العرض السينمائية. 

 

يضم فيلم 200 جنيه عدد من الفنانين وهم  هانى رمزى، ليلى علوى، آسر ياسين وأحمد داوود، والفنانة القديرة إسعاد يونس، وكل من غادة عادل وأحمد رزق وعمرو عبد الجليل ومحمد فراج وخالد الصاوي ، كما يظهر الفنان أحمد السقا ضيف شهر داخل أحداث العمل.

 

 فيلم 200 جنيه من تأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين ، ومن إنتاج شركة فيردى .

 

 تدور أحداث فيلم 200 جنيه، حول مجموعة من الشخصيات التى تنتقل بينهم عملة بفئة 200 جنيه، ونستعرض خلفياتهم الاجتماعية والإنسانية .

 

دعاية مبتكرة : 

قام فريق عمل فيلم 200 جنيه بالدعاية للعمل بشكل جديد ومبتكر، ونشروا صورة لهم عبر صفحاتهم على موقع التواصل الاجتماعى “ إنستجرام ” ، وهم يمسكون بـ 200 جنيه، مختوم عليها باسم “ عزيزة السيد ”.

 

 فيلم 200 جنيه مقرر عرضه منتصف الشهر الحالى ، وتحديداً يوم 18 أغسطس .

 

 يشهد فيلم 200 جنيه عودة الفنانة إسعاد يونس الى السينما مرة أخرى بعد غياب 12 عاماً ، منذ ان ظهرت فى فيلم زهايمر مع الفنان عادل إمام. 

 

أحمد أدم 
200 جنيه فيلم 200 جنية احمد ادم هاني رمزي مي سليم

ترشيحاتنا

لزيادة انتشار كورونا.. اليونان تفرض حظر تجول وقيودا جديدة على منطقتين

بعد فترة طويلة من انفصالهما.. عمرو دياب مع دينا الشربيني مجددا

إنجاز تاريخي لم يحدث منذ 41 عاما..الهند تحتفل ببرونزية الهوكي بطريقة مميزة

اتحبسنا في المطبخ .. أول معلقة رياضية مصرية تكشف كواليس لقائها مع محمد صلاح

أخبار الزمالك|كارتيرون يوجه رسالة للاعبين قبل لقاء المحلة.. عرض الإدارة لضم نجمي دجلة.. خليفة فرجاني ساسي

أخبار النادي الأهلي.. الأحمر يتراجع في التصنيف العالمي وموسيماني يكشف عن لاعب جديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اللجنة الأولمبية تعلن خبرًا محزنًا للمصريين قبل لقاء منتخب إسبانيا لليد|فيديو

الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الحارة وسقوط أمطار بالبلاد

سعر الذهب يتراجع بختام تعاملات اليوم الخميس 5 - 8 - 2021

بسبب تصاعد اصابات كورونا.. إيقاف صلاة الجمعة في دولة عربية

ضد الكسر و%70 مكون محلي.. مميزات التابلت المصري الجديد.. فيديو

الأهلي يتراجع فى تصنيف أندية العالم ويتصدر إفريقيا.. وصعود الزمالك

أمطار رعدية وسيول .. تفاصيل طقس مصر غدا.. بيان بدرجات الحرارة المتوقعة

الفائز يتأهل لكأس العالم.. الأهلي يواجه الزمالك فى السوبر الإفريقي لكرة اليد رسميا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة التخلص من الناموس في المنزل

طريقة عمل فطيرة الزعتر والجبن بخطوات بسيطة

أنشطة مكثفة لقوات الدفاع الشعبي والعسكري خلال شهر يوليو ..صور

114سائحا أسبانيا في جولة بالمتحف القومي للحضارة ..صور

فيديو

أخيرا اتكلمت.. عمرو سعد يكشف تفاصيل حديثه مع دلال عبدالعزيز "فيديوجراف"

فيديوجراف.. تؤدي الي الانتحار .. أمراض اصابت شريف مدكور وفرح الزاهد

فيديوجراف| إعلان النتيجة .. ماذا حدث لـ فتاة الفستان بجامعة طنطا؟

فيديوجراف.. ظهرت مع الفنانين.. من هي عزيزة السيد؟

المزيد

ساحة رأي

وفاء أبو السعود تكتب: بدل فاقد

د. ايمان محمود شاهين تكتب: غرس روح المواطنة والانتماء يبدأ من الأسرة

عبد المعطى أحمد يكتب: قناة السويس عبر التاريخ

سمر صالح تكتب: اشْتَقْتُ إِلَيْكَ يَا أَبِي

خالد عامر يكتب: نظرة رئاسية للمستقبل

د. ايمان محمود شاهين تكتب: دور الأسرة في غرس القيم الأخلاقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

الفراغ الوجودى والهروب إلى العالم الافتراضى

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الملامح العسكرية الروسية الإيرانية (2)

محمد أرسلان

صرخة «شنكال- سنجار» في عالم أصم

مروة لطفي

التأهيل النفسي للإنجاب

شريف سمير

«ثورة الياسمين».. على مأدبة الغذاء

أحمد فرغلى رضوان

«مش أنا».. المؤلف والممثل دونت ميكس !

إلهام أبو الفتح

الجو نار .. والفيضانات تغرق العالم

محمد نوار

التقوى والصبر!

اﻟﻤﺰﻳﺪ