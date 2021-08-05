أحمد آدم ينضم لـ 200 جنيه.. صورة

انضم الفنان أحمد ادم الى فريق عمل فيلم 200 جنيه، والمقرر طرحه خلال الفترة القادمة فى دور العرض السينمائية.

يضم فيلم 200 جنيه عدد من الفنانين وهم هانى رمزى، ليلى علوى، آسر ياسين وأحمد داوود، والفنانة القديرة إسعاد يونس، وكل من غادة عادل وأحمد رزق وعمرو عبد الجليل ومحمد فراج وخالد الصاوي ، كما يظهر الفنان أحمد السقا ضيف شهر داخل أحداث العمل.

فيلم 200 جنيه من تأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين ، ومن إنتاج شركة فيردى .

تدور أحداث فيلم 200 جنيه، حول مجموعة من الشخصيات التى تنتقل بينهم عملة بفئة 200 جنيه، ونستعرض خلفياتهم الاجتماعية والإنسانية .

دعاية مبتكرة :

قام فريق عمل فيلم 200 جنيه بالدعاية للعمل بشكل جديد ومبتكر، ونشروا صورة لهم عبر صفحاتهم على موقع التواصل الاجتماعى “ إنستجرام ” ، وهم يمسكون بـ 200 جنيه، مختوم عليها باسم “ عزيزة السيد ”.

فيلم 200 جنيه مقرر عرضه منتصف الشهر الحالى ، وتحديداً يوم 18 أغسطس .

يشهد فيلم 200 جنيه عودة الفنانة إسعاد يونس الى السينما مرة أخرى بعد غياب 12 عاماً ، منذ ان ظهرت فى فيلم زهايمر مع الفنان عادل إمام.