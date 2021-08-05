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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بداية من 15 أغسطس .. قرار كويتي عاجل بشأن الموظفين

الكويت
الكويت

أصدر ديوان الخدمة المدنية الكويتي اليوم الخميس قرارا عاجلا بشأن عودة العمل في المؤسسات الحكومية وشدد  التعميم الصادر عن الديوان الذي حمل  رقم 12 لسنة 2021 بشأن قرار مجلس الوزراء الخاص بعودة نظام الدوام الرسمي المعتاد في كل الجهات الحكومية اعتبارا من يوم الأحد الموافق 15 أغسطس الجاري.

وبحسب ما أشارت إليه وكالة الأنباء الكويتية "كونا" فقد نص التعميم على إلغاء كل حالات الإعفاء من العمل ولا يكون تغيب الموظف عن العمل إلا في حدود ما يصرح له من إجازات مقررة قانونا كما نص على إلغاء أنظمة الدوام المرنة ونظام التدوير وعلى العودة إلى العمل بكامل قوة العمل الرسمية.

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وأشار إلى إعادة ساعات الدوام الرسمي المعتاد (سبع ساعات) على أن يبدأ الدوام الرسمي وينتهي في ذات المواعيد التي كان معمولا بها لدى الجهة ويرجع إلى ديوان الخدمة المدنية في حالة الرغبة بتغيير هذه المواعيد مع التقيد بأي مواعيد تقترحها الجهة بعد الساعات المقررة والتقيد الكامل بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006 بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي وتعديلاته.

ولفت إلى إلغاء العمل بتعميمه رقم 9 لسنة 2020 بشأن الوقف المؤقت للعمل بنظام البصمة والتقيد في هذا الشأن بقرار الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006 وتعديلاته والتقيد بالاشتراطات الصحية والاحترازية التي قررتها السلطات الصحية المختصة. 

الكويت مجلس الوزراء أغسطس الجهات الحكومية ديوان الخدمة المدنية الكويتي الدوام الرسمي

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