أي حاجة ببلاش.. مبادرة «يد بيد» لإطعام الفقراء بالمجان في الطريق العام بالفيوم.. فيديو

«لسة فينا الخير» .. مقولة جسدها مجموعة من شباب وأهالي شارع عدلى يكن بحي الحواتم بحى جنوب مدينة الفيوم، بعد إطلاق مبادرة رائعة والتى تعتبر الأولى من نوعها بمحافظة الفيوم، بعنوان "يد بيد" لدعم الفقراء والمحتاجين.

مجموعة الشباب قاموا بشراء بعض الثلاجات الكبرى ووضعوا بداخلها العديد من الأطعمة منها اللحوم والدواجن ـ الأرز ـ السكر ـ الزيت " وكتبوا عليها لافتة "بالمجان لمن يرغب من الفقراء والمحتاجين"، الذين يتوافدون بالعشرات يوميا لأخذ احتياجاتهم من الأطعمة والسلع الغذائية الضرورية، وهم فريق يشمل المهندس أحمد السواح، ومحمد سعيد، وعبدالله الخطيب.

كما قام فريق العمل أيضا بافتتاح فرح لتوزيع الملابس على الأسر الأولى بالرعاية بالمجان أيضا سواء رجال أو سيدات أطفال وشباب، وأصبح المكان علامة مميزة لاستقبال الفقراء والمحتاجين من أبناء الفيوم بل يقصده أيضا الأغنياء لتسليم بعض الأغذية والملابس لهذا المكان وللقائمين على المبادرة.

يقول المهندس أحمد السواح منسق عام حملة يد بيد بمحافظة الفيوم: "المبادرة تم تكوينها بسبب أزمة كورونا وفكرنا نساعد بعضنا البعض، وقمنا بشراء ثلاجات و3 فريزر حجم كبير، يتم وضع الأطعمة من اللحوم والدواجن بها والملابس بها 10 صناديق كبيرة للمحتاجين، والبعض من المواطنين يقومون بالتبرع لنا بالملابس وأحيانا بالطعام واللحوم والذى يريد أخذ شيء يحضر ويفتح الثلاجة ويأخذ ما يكفيه من الأطعمة وأي مواطن أو رجل أعمال يريد التبرع يفتح الفريز ويضعها فى داخل الثلاجة".

أضاف السواح: "الشارع وأبناء الحى بالكامل يتعاونون معنا خاصة أن أهل الخير بيحضروا لنا كل حاجة، بيساعدنى فى المبادرة خالى محمد سعيد مدير التعليم الثانوى السابق".

ويضيف المحاسب محمد سعيد: "هذا المشروع متواجد فى العديد من الدول والمأكولات يضعها فى الثلاجة والمشروع رائع وبيشغل نفسه واحنا دورنا نقوم بالحفاظ على الثلاجات والفريزرات".

وتابع: "الملابس مجانا أتمنى أن تتكرر هذه المبادرة فى قرى الفيوم، ويقترح بأن يكون فى كل مركز فرع لمثل هذه المبادرة، ويوجد البعض فى أشد الحاجة لمثل هذه الأطعمة والملابس".

ويضيف المحاسب محمد سعيد مدير عام التعليم السابق: "مجموعة العمل المحبين فى الخير ساهموا فى هذا المشروع وهم أهل خير، والمشروع متواجد فى المعادى وبعض الدول العربية، وجميع الأهالى بالمنطقة عملوا تكافل اجتماعى، وأى أسرة لديها الأطعمة فائضة عن احتياجاتها بيحضر إلينا ويضعها فى الثلاجة الناس لما تتكافل بتعم المحبة بين الجميع".

ويقول عبد الله الخطيب أحد أعضاء المبادرة: الفضل لله سبحانه وتعالى أولا والفكرة جاءت لدى المهندس أحمد السواح فى قبل كورونا وكانت الظروف صعبة جدا لبعض المواطنين، فقام بشراء الثلاجات على نفقته الخاصة، وبدأ المحتاجون يعرفوا المكان، ويتوافد أصحاب الأعمال والمواطنين على المكان الذى يميزه أنه فى الشارع وليس فى منزل منعا للإحراج أي مواطن، كان يتم توزيع وجبات مطهية من قبل النائب المهندس عماد سعد حموده عضو مجلس النواب عن دائرة الفيوم".

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