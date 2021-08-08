عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أي حاجة ببلاش.. مبادرة «يد بيد» لإطعام الفقراء بالمجان في الطريق العام بالفيوم.. فيديو

أعضاء المبادرة أثناء
أعضاء المبادرة أثناء تواجدهم أمام الثلاجات

«لسة فينا الخير» .. مقولة جسدها مجموعة من شباب وأهالي شارع عدلى يكن بحي الحواتم  بحى جنوب مدينة الفيوم، بعد إطلاق مبادرة رائعة والتى تعتبر الأولى من نوعها بمحافظة الفيوم، بعنوان "يد بيد" لدعم الفقراء والمحتاجين.

 

مجموعة الشباب قاموا بشراء بعض الثلاجات الكبرى ووضعوا بداخلها العديد من الأطعمة منها اللحوم والدواجن ـ الأرز ـ السكر ـ الزيت " وكتبوا عليها لافتة "بالمجان لمن يرغب من الفقراء والمحتاجين"،  الذين يتوافدون بالعشرات يوميا لأخذ احتياجاتهم من الأطعمة والسلع الغذائية الضرورية، وهم فريق يشمل المهندس أحمد السواح، ومحمد سعيد، وعبدالله الخطيب.

 

كما قام فريق العمل أيضا بافتتاح فرح لتوزيع الملابس على الأسر الأولى بالرعاية بالمجان أيضا سواء رجال أو سيدات أطفال وشباب، وأصبح المكان علامة مميزة لاستقبال الفقراء والمحتاجين من أبناء الفيوم بل يقصده أيضا الأغنياء لتسليم بعض الأغذية والملابس لهذا المكان وللقائمين على المبادرة.

يقول المهندس  أحمد السواح منسق عام حملة يد بيد بمحافظة الفيوم: "المبادرة تم تكوينها  بسبب أزمة كورونا وفكرنا نساعد بعضنا البعض، وقمنا بشراء ثلاجات و3 فريزر حجم كبير، يتم وضع الأطعمة من اللحوم والدواجن بها والملابس بها 10 صناديق كبيرة  للمحتاجين، والبعض من المواطنين يقومون بالتبرع لنا بالملابس وأحيانا بالطعام واللحوم والذى يريد أخذ شيء يحضر ويفتح الثلاجة ويأخذ ما يكفيه من الأطعمة وأي مواطن أو رجل أعمال يريد التبرع يفتح الفريز ويضعها فى داخل الثلاجة".

 

أضاف السواح: "الشارع وأبناء الحى بالكامل يتعاونون معنا خاصة أن أهل الخير بيحضروا لنا كل حاجة، بيساعدنى فى المبادرة خالى محمد سعيد مدير التعليم الثانوى السابق".

 

ويضيف  المحاسب محمد سعيد: "هذا المشروع متواجد فى العديد من الدول والمأكولات يضعها فى الثلاجة والمشروع رائع وبيشغل نفسه  واحنا دورنا نقوم بالحفاظ على الثلاجات والفريزرات".

 

وتابع: "الملابس مجانا أتمنى أن تتكرر هذه المبادرة فى  قرى الفيوم، ويقترح بأن يكون فى كل مركز  فرع لمثل هذه المبادرة، ويوجد البعض فى أشد الحاجة لمثل هذه الأطعمة والملابس".

 

ويضيف المحاسب محمد سعيد مدير عام التعليم السابق: "مجموعة العمل المحبين فى الخير ساهموا فى هذا المشروع وهم أهل خير، والمشروع متواجد فى المعادى وبعض الدول العربية، وجميع الأهالى بالمنطقة عملوا تكافل اجتماعى، وأى أسرة لديها الأطعمة فائضة عن احتياجاتها بيحضر إلينا ويضعها فى الثلاجة  الناس لما تتكافل بتعم المحبة بين الجميع".

 

ويقول عبد الله الخطيب أحد أعضاء المبادرة: الفضل لله سبحانه وتعالى أولا والفكرة جاءت لدى المهندس أحمد السواح فى قبل كورونا وكانت الظروف صعبة  جدا لبعض المواطنين، فقام بشراء الثلاجات على نفقته الخاصة، وبدأ المحتاجون يعرفوا المكان، ويتوافد أصحاب الأعمال والمواطنين على المكان الذى يميزه أنه فى الشارع وليس فى منزل منعا للإحراج أي مواطن، كان يتم توزيع  وجبات مطهية  من قبل النائب المهندس عماد سعد حموده عضو مجلس النواب عن دائرة  الفيوم".

محافظة الفيوم: غلق 23 منشأة طبية لـ وجود مخالفات

IMG_٢٠٢١٠٨٠٥_١٨٠٢٣٦
IMG_٢٠٢١٠٨٠٥_١٨٠٢٣٦
IMG_٢٠٢١٠٨٠٥_١٨٠٢٤٦
IMG_٢٠٢١٠٨٠٥_١٨٠٢٤٦
IMG_٢٠٢١٠٨٠٥_١٨٠٢٤٧
IMG_٢٠٢١٠٨٠٥_١٨٠٢٤٧
IMG_٢٠٢١٠٨٠٥_١٨٠٢٤٨
IMG_٢٠٢١٠٨٠٥_١٨٠٢٤٨
IMG_٢٠٢١٠٨٠٥_١٨٠٢٤٩
IMG_٢٠٢١٠٨٠٥_١٨٠٢٤٩
IMG_٢٠٢١٠٨٠٥_١٨٠٣١٢
IMG_٢٠٢١٠٨٠٥_١٨٠٣١٢
IMG_٢٠٢١٠٨٠٥_١٨٠٣٢٣
IMG_٢٠٢١٠٨٠٥_١٨٠٣٢٣
IMG_٢٠٢١٠٨٠٥_١٨٠٣٢٤
IMG_٢٠٢١٠٨٠٥_١٨٠٣٢٤
IMG_٢٠٢١٠٨٠٥_١٨٠٣٢٧_1
IMG_٢٠٢١٠٨٠٥_١٨٠٣٢٧_1
IMG_٢٠٢١٠٨٠٥_١٨٠٣٢٩
IMG_٢٠٢١٠٨٠٥_١٨٠٣٢٩
IMG_٢٠٢١٠٨٠٥_١٨٠٣٣٠
IMG_٢٠٢١٠٨٠٥_١٨٠٣٣٠
IMG_٢٠٢١٠٨٠٥_١٨٠٣٣٦
IMG_٢٠٢١٠٨٠٥_١٨٠٣٣٦
IMG_٢٠٢١٠٨٠٥_١٨٠٣٤٠
IMG_٢٠٢١٠٨٠٥_١٨٠٣٤٠
IMG_٢٠٢١٠٨٠٥_١٨٠٣٤١_1
IMG_٢٠٢١٠٨٠٥_١٨٠٣٤١_1
IMG_٢٠٢١٠٨٠٥_١٨٠٣٤٢
IMG_٢٠٢١٠٨٠٥_١٨٠٣٤٢
IMG_٢٠٢١٠٨٠٥_١٨٠٣٤٣
IMG_٢٠٢١٠٨٠٥_١٨٠٣٤٣
مبادرة يد بيد اطعام الفقراء بالمجان الطريق العام

ترشيحاتنا

إشتعال الصراع في إثيوبيا.. قوات تيجراي تزحف إلي أديس أبابا للإطاحة بـ أبي أحمد

خطوات حجز الوحدات السكنية بـ« سكن لكل المصريين» لمنخفضي ومتوسطي الدخل

خاص .. السد القطري يكشف حقيقة عرض المليار يورو لضم ميسي

الإسكان: تشغيل منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية وفقاً للمعايير الدولية

إعلام عبري: الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب على الحدود مع لبنان

أي حاجة ببلاش.. مبادرة «يد بيد» لإطعام الفقراء بالمجان في الطريق العام بالفيوم.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر داخل منطقة الفاصل المداري.. أمطار غزيرة تضرب البلاد خلال ساعات

بعد نفي الحكومة.. تعرف على شروط إعادة مواد الثانوية بالقانون

رامي رضوان يكشف مكان وموعد تشييع جنازة دلال عبد العزيز

خاص| ميرفت أمين تنهار من البكاء بعد وفاة دلال عبد العزيز

لبستها الشبكة بنفسها.. والد المجنى عليها نجلاء يوضح مدى غدر صديقتها بها

أول تعليق من إيمي سمير غانم بعد وفاة دلال عبد العزيز

هذة كفارة تأخير الصلاة عن وقتها

وفاة الفنانة دلال عبد العزيز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير انجلش كيك بخطوات بسيطة

نشرة المنوعات.. نجاة رئيس الوزراء البريطاني من الغرق ..أبقار ضخمة تطارد السيارات..عروس تدخل إلى زفافها على موتوسيكل وثعبان يختبئ بين كراسي الركاب

سائق حافلة يعثر على ثعبان ضخم بين كراسي الركاب.. صور

لحظات رعب.. حيتان مفترسة تهاجم بحارا في المحيط وتدمر قاربه

فيديو

يخلق من الشبهة 40 .. فتيات يحققن شهرة واسعة بسبب هنيدي

طلعت روحها بإيدي.. الغيرة تدفع نورهان لـ قتل صديقة عمرها

لحظة إعلان فوز فريال أشرف بذهبية في أولمبياد طوكيو

هل علمت بوفاة سمير غانم؟ .. وداعا دلال عبد العزيز

المزيد

ساحة رأي

سعد الفقى يكتب: مافيا الدروس الخصوصية؟

أحمد فريد يكتب: القمر ليس كما تعتقد - ما رأوه سيصدمك (2)

د.وليد السويدي يكتب: وقل اعملوا

د.محمد عونى يكتب: الكرة ما بين الثواب والعقاب بأوروبا

عثمان المقدم يكتب: الأمانة

إسلام عوض يكتب: فيروس أردوغان يضرب أفغانستان ويتجه لـ«قبرص واليونان»!!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

روشتة الوقاية من العدوى

د.غانم السعيد

الاستخفاف بالنعم إيذان بزوالها

د. محمد مبروك

حنان في اليابان

إبراهيم شعبان

حزب الله أم لبنان؟

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع الرأسمالى الجديد (1)

د.شيماء سراج

فن الفذلكة

كريمة أبو العينين

وأدركنا ما تمنيناه

د.احمد فخرى

الفراغ الوجودى والهروب إلى العالم الافتراضى

اﻟﻤﺰﻳﺪ