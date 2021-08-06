فيروس كورونا يواصل الهجوم على أولمبياد طوكيو بـ29 إصابة جديدة

أعلنت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020 ، اليوم الجمعة تسجيل 29 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بين المتواجدين في دورة الألعاب الأولمبية المقامة بالعاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من 23 يوليو وحتي 8 أغسطس القادم.

وكانت اللجنة قد أعلنت أمس عن أعلى حصيلة يومية من الإصابات الجديدة منذ بدء إصدار تقريرها اليومي بهذا الشأن في أول يوليو الماضي، حيث سجلت 31 حالة ليصل إجمالي عدد المصابين بالعدوى في الأولمبياد إلى 382 حالة.

وضمت قائمة الإصابات الجديدة واحدا من الإعلاميين الأجانب، كما ضمت عددا من المتطوعين والموظفين والإداريين باللجنة المنظمة.

وتجدر الإشارة إلى أنه اعتبارا من أمس الأول الأربعاء، سافر 42 ألفا و100 شخص يحملون اعتمادات، إلى اليابان على هامش دورة الألعاب الأولمبية، حسب ما أوضحته اللجنة المنظمة.

وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها وهي 137 لاعب ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعب و48 لاعبة.

وتعتبر لعبتي السلاح والرماية هم الأكبر في الألعاب الفردية من حيث عدد اللاعبين بواقع 11 لاعب ولاعبة، بينما تعتبر اللعبة الأكبر هي منتخب كرة القدم الذي يشارك بـ22 لاعبا ومنتخب كرة اليد الذي يشارك بـ14 لاعبا.

بينما تعتبر لعبات التجديف والترايثلون والدراجات هم الأصغر في بعثة مصر بواقع لاعب لكل لعبة، حيث يشارك عبد الخالق البنا في منافسات التجديف بأولمبياد طوكيو وبسمة السلاموني في رياضة الترايثلون وهي أول مصرية وعربية تتأهل للأولمبياد في هذه الرياضة وابتسام زايد في منافسات الدراجات.

وكانت أكبر بعثة مصرية سابقة في أولمبياد ريو 2016 والتي شاركت مصر فيها بـ 120 لاعب ولاعبة.

وتملك مصر في رصيدها ختي الأن ثلاث ميداليات برونزية نجح في احرازهم سيف عيسي في التايكوندو وهداية ملاك في التايكوندو ومحمد ابراهيم كيشو في المصارعة.