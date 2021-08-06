أولمبياد طوكيو .. جيانا فاروق تهزم بطلة أوكرانيا وتحقق الفوز الثاني بمنافسات الكوميتيه للكاراتيه

فازت جيانا فاروق لاعبة منتحب مصر في الكاراتيه على لاعبة أوكرانيا أنيتا سوروجينا بنتيجة 2-1 في المباراة الثانية بدور المجموعات للكوميتيه سيدات بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وتلعب جيانا فاروق ضمن منافسات المجموعة الثانية في وزن -61 كجم والتي تضم لاعبات بيرو وأوكرانيا والمغرب وصربيا.

وكانت جيانا قد فازت على لاعبة بيرو فانسا أكسندرا بنتيجة 2-0 في المباراة الأولى، لترفع رصيدها إلى 4 نقاط وتقترب من التأهل لنصف النهائي وضمان ميدالية مصرية وعربية جديدة إذا فازت على لاعبة المغرب إبتسام ساديني في المباراة الثالثة.

ويتأهل أول وثاني من كلا المجموعتين إلى الدور نصف النهائي وبالتالي يضمن اللاعبين الأربعة المتأهلين الفوز بميدالية برونزية على أقل تقدير وفي نصف النهائي يلعب متصدر كل مجموعة مع وصيف المجموعة الاخرى والفائز ينتقل للنهائي والذي يُلعب في نفس اليوم.

والجدير بالذكر أن كلا من علي الصاوي ورضوى السيد قد ودعا منافسات الكاراتيه اليوم بعد خوض المنافسات الخاصة بهما.

واستطاعت مصر حجز خمسة مقاعد في أولمبياد طوكيو حيث تأهلت اللاعبة جيانا فاروق في منافسات وزن 61 كجم عن طريق التصنيف الأولمبي لتكون أول لاعبة مصرية وعربية وإفريقية تنجح في التأهل إلى طوكيو وذلك بعد تحقيقها برونزية الدوري العالمي مارس 2020، كما تأهل اللاعب علي الصاوي في منافسات وزن 67 كجم بعد ضمانه التأهل من التصنيف الأولمبي ، واستطاع اللاعب حجز بطاقته الأولمبية بعد وصوله إلى نصف نهائي الدوري العالمي للكاراتيه والذي استضافته مدينة لشبونة البرتغالية خلال الفترة بين 30 إبريل وحتى 3 مايو الماضي .

أكبر بعثة مصرية في تاريخ الأولمبياد

وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها وهي 137 لاعب ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعب و48 لاعبة.

وتعتبر لعبتي السلاح والرماية هم الأكبر في الألعاب الفردية من حيث عدد اللاعبين بواقع 11 لاعب ولاعبة، بينما تعتبر اللعبة الأكبر هي منتخب كرة القدم الذي يشارك بـ22 لاعبا ومنتخب كرة اليد الذي يشارك بـ14 لاعبا.

بينما تعتبر لعبات التجديف والترايثلون والدراجات هم الأصغر في بعثة مصر بواقع لاعب لكل لعبة، حيث يشارك عبد الخالق البنا في منافسات التجديف بأولمبياد طوكيو وبسمة السلاموني في رياضة الترايثلون وهي أول مصرية وعربية تتأهل للأولمبياد في هذه الرياضة وابتسام زايد في منافسات الدراجات.

وكانت أكبر بعثة مصرية سابقة في أولمبياد ريو 2016 والتي شاركت مصر فيها بـ 120 لاعب ولاعبة.

وتملك مصر في رصيدها ختي الأن ثلاث ميداليات برونزية نجح في احرازهم سيف عيسي في التايكوندو وهداية ملاك في التايكوندو ومحمد إبراهيم كيشو في المصارعة.