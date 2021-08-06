عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات.. 1,520 إصابة جديدة بفيروس كورونا

فيروس كورونا
فيروس كورونا

‎أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع فى الإمارات عن إجراء 273,251 فحصا جديدا خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

‌‎وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 1,520 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 690,009 حالة، وفقا لصحيفة الخليج الإماراتية.

‌‎كما أعلنت الوزارة عن وفاة حالتين مصابتين وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1,969 حالة.

‌‎وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.. مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

txt

باقة 70 ألف درهم.. 5 سيارات سيدان موديل 2021 في الإمارات | صور

txt

صحف الإمارات ..5 سمات للجيل الثاني لـ بطاقة الهوية الجديدة أبرزها النسخة الإلكترونية .. الإمارات قدمت دعما طبيا لـ 6 دول في مواجهة كورونا .. 38.8 مليون درهم صافي أرباح شركة سوق دبي

وأعلنت الوزارة عن شفاء 1,481 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 667,074 حالة.

الامارات وزارة الصحة ووقاية المجتمع فيروس كورونا المستجد تداعيات الإصابة بفيروس كورونا حالات الشفاء

ترشيحاتنا

صفقة الموسم.. الهلال السعودي يعلن ضم نجم ويست بروميتش

إلزام الشركات السياحية بتحميل برامجها على البوابة المصرية للعمرة بـ القانون الجديد

أنقذه من شلل وعجز.. طبيب مصري يحقق معجزة لمريض روسي | ماذا فعل

نقيب المهندسين يتلقى العزاء في الكفراوي بمسجد المشير

هواتف Galaxy S21 تسجل أسوأ مبيعات.. وسامسونج تجري تحقيقا

كيشو يصل مطار القاهرة بعد فوزه بالبرونزية في أولمبياد طوكيو.. صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الحارة وسقوط أمطار بالبلاد

وقف عن العمل وخصم نصف الأجر.. عقوبة الموظف متعاطي المخدرات بالقانون الجديد

بعد فترة طويلة من انفصالهما.. عمرو دياب مع دينا الشربيني مجددا

بعد رحيله عن برشلونة.. ميسي يهدد حلم محمد صلاح

لقيادة سيارة بدون لوحات.. القبض على الفنان حسن شاكوش بالساحل الشمالي

تعديل القانون.. بشرى سارة لأصحاب عربات الفول والكبدة والساندوتشات

بعد تراجع مستواه.. مدرب جالاتا سراي يكشف مصير مصطفى محمد

غلق كلي للطرق.. تعرف على إجراءات المرور للاحتفال بنقل "مركب خوفو"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الآلاف يفرون من الموت.. شاهد| ماذا فعلت الحرائق الضخمة في اليونان؟

طريقة التخلص من الناموس في المنزل

طريقة عمل فطيرة الزعتر والجبن بخطوات بسيطة

أنشطة مكثفة لقوات الدفاع الشعبي والعسكري خلال شهر يوليو ..صور

فيديو

تختفي بعد 24 ساعة.. تيك توك TikTok يختبر أبرز ميزات سناب شات

فيديوجراف| بث مباشر .. شاب يتخلص من حياته في غرفة نومه

فيديو جراف.. نسب يشرف.. المصري نائل نصار يخطف قلب ابنة بيل جيتس

فيديوجراف.. بالملابس الداخلية .. صورة للراحل أحمد راتب تتسبب في بكاء ابنته

المزيد

ساحة رأي

ياسر عبيدو يكتب: طلاق بيل وميلندا لصحة الشركة

عبد الفتاح طارق يكتب: فترة ما بعد الامتحانات!

مني داوود تكتب: الاتيكيت نظافة قلب وأخلاق

نعمة الشنشوري تكتب: من هدي النبوة في حل مشكلات الزوجية

وفاء أبو السعود تكتب: بدل فاقد

د. ايمان محمود شاهين تكتب: غرس روح المواطنة والانتماء يبدأ من الأسرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

الفراغ الوجودى والهروب إلى العالم الافتراضى

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الملامح العسكرية الروسية الإيرانية (2)

محمد أرسلان

صرخة «شنكال- سنجار» في عالم أصم

مروة لطفي

التأهيل النفسي للإنجاب

شريف سمير

«ثورة الياسمين».. على مأدبة الغذاء

أحمد فرغلى رضوان

«مش أنا».. المؤلف والممثل دونت ميكس !

إلهام أبو الفتح

الجو نار .. والفيضانات تغرق العالم

محمد نوار

التقوى والصبر!

اﻟﻤﺰﻳﺪ