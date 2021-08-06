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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحف الإمارات ..5 سمات للجيل الثاني لـ بطاقة الهوية الجديدة أبرزها النسخة الإلكترونية .. الإمارات قدمت دعما طبيا لـ 6 دول في مواجهة كورونا .. 38.8 مليون درهم صافي أرباح شركة سوق دبي

الإمارات
الإمارات

صحف الإمارات:
الإمارات تؤكد أهمية التعاون العالمي لتسريع توزيع اللقاحات
«الجنسية» تستعرض 5 سمات للجيل الثاني من «الهوية»
38.8 مليون درهم صافي أرباح شركة سوق دبي المالي خلال النصف الأول
كورونا حول العالم.. أعلى حصيلة إصابات يومية في الصين وقفزة بوفيات البرازيل

 

تناولت الصحف الإماراتية اليوم، الجمعة، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.

فى صحيفة الاتحاد أكدت دولة الإمارات أهمية التعاون الدولي لتسريع توزيع لقاحات كوفيد- 19 باتباع نهج عمل جماعي قائم على العمل بروح الفريق الواحد من خلال تبني منظومة متكاملة لجميع الجوانب من حيث الإنتاج والتوزيع وحقوق الملكية لإحداث التأثير المنشود في جميع أنحاء العالم، ورفع المناعة المجتمعية.

جاء ذلك خلال مشاركة  ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي في فعاليات الاجتماع الأول للمنتدى الدولي للتعاون في مجال اللقاحات الذي تستضيفه الصين برئاسة وانغ يي مستشار الدولة وزير الخارجية الصيني، وبمشاركة ممثّلي أكثر من 20 دولة عبر تقنية الاتصال المرئي.

يهدف المنتدى إلى خلق حلقة اتصال بين الدول التي تطور وتنتج اللقاحات والشركات حول سبل تعزيز التوزيع العادل للقاح في العالم. وأوضحت معاليها أنه منذ بداية تفشي جائحة كوفيد- 19 كانت دولة الإمارات في طليعة الدول التي قدمت جهوداً دوليةً للتخفيف من الآثار السلبية للوباء، وواجهته بروح التضامن الإنساني مع المجتمع الدولي.

 وتواصل دولة الإمارات لعب دور رئيس في توفير الإمدادات الطبية العاجلة اللازمة لمكافحة كوفيد - 19 لكثير من الدول لدعم وتعزيز جهودها في مكافحة واحتواء هذه الجائحة.. فقد أرسلت حتى الآن مئات الطائرات المحملة بأكثر من 2,200 طن من المستلزمات الطبية إلى أكثر من 135 دولة حول العالم، خاصة إلى الدول الأفريقية والآسيوية، كما كان لها دور رئيس كمركز لوجيستي في مكافحة كوفيد- 19 من خلال المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي التي قامت بشحن 80 في المائة من إجمالي الإمدادات العالمية من المعدات الطبية والوقائية. 

وأشارت إلى أنه علاوة على ذلك دعمت الإمارات العربية المتحدة بشكل كامل إنشاء مستشفيات الشيخ محمد بن زايد الميدانية التي تم تجهيزها بشكل جيد في كل من الأردن وغينيا كوناكري والسودان وسيراليون ولبنان ومؤخراً في موريتانيا، ما ساهم في زيادة قدرة السلطات الصحية في هذه البلدان على احتواء هذه الجائحة. 

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قرقاش: الإمارات بمؤسساتها الحيـة في الطريــق الصحيح

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منها الإمارات .. بريطانيا ترفع دولا عربية من القائمة الحمراء الخاصة بالسفر

فى صحيفة أخبار الخليج الإمارتية استعرضت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، أمس الخميس، سمات ومميزات الجيل الثاني من بطاقة الهوية الإماراتية، لافتة إلى أن السمات الجديدة للهوية تأتي في إطار تطبيق مفهوم التحول الرقمي لدولة الإمارات.

وأوضحت الهيئة عبر حسابها على «تويتر» أن الجيل الثاني من بطاقة الهوية الجديدة يتسم بجودة عالية وعمر افتراضي أطول، حيث استخدمت فيها مادة «البولي كربونات» ليتجاوز عمر بطاقة الهوية 10 سنوات.

أشارت إلى أن الهوية تتضمن صورة شخصية مدمجة ثلاثية الأبعاد، وأن طباعتها طباعة ليزرية موثقة بتاريخ الميلاد، موضحة أنها تتضمن حقولاً ورموزاً تعريفية مضافة تشمل البيانات المهنية، وجهة الإصدار وفئات السكان.

وبينت الهيئة أن الجيل الثاني من بطاقة الهوية يضمن حماية معززة للبيانات غير الظاهرة، حيث تتم قراءتها عبر منظومة الربط الإلكتروني مع الهيئة، وأن بطاقات الهوية تتضمن خصائص فنية وتكنولوجية متقدمة كشريحة بقدرة استيعابية أكبر، وخاصية لا تلامسية لقراءة البيانات.

ودعت فئة «مقدمي طلبات خدمة تجديد الهوية» إلى استخدام النسخة الإلكترونية من الهوية في كافة منافذ تقديم الخدمات في مختلف القطاعات، إلى حين صدور البطاقات المطبوعة، مؤكدة أن النسخة الإلكترونية للهوية تعتبر نسخة طبق الأصل لبطاقة الهوية، وهي متاحة عبر التطبيق الذكي للهيئة «ICA UAE Smart» الذي يمكن تحميله مجاناً من متجري IOS وAndroid، ويمكن استخدامها عبر تقنية مسح رمز الاستجابة السريعة QR Code، لإتاحة قراءة البطاقة بصفة فورية، حيث يتم إنشاؤها تلقائياً عند الدخول إلى محفظة الوثائق الخاصة بالمتعامل في التطبيق الذكي.

إما فى صحيفة الرؤية حققت شركة سوق دبي المالي أرباحاً صافية خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت 38.8 مليون درهم، فيما بلغ صافي الربح خلال الربع الثاني 15.3 مليون درهم.

وبلغ إجمالي الإيرادات الموحدة للشركة 136.6 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2021 توزعت بواقع 87.9 مليون درهم من العمليات التشغيلية و48.7 مليون درهم من الاستثمارات وغيرها.

وبلغت النفقات في النصف الأول من العام الجاري 97.8 مليون درهم، أما فيما يخص إيرادات الربع الثاني فقد بلغت 63.2 مليون درهم.

وقال عيسى كاظم رئيس مجلس إدارة شركة سوق دبي المالي: "حافظت مؤشرات الأداء على طابعها الإيجابي إلى حد بعيد استمراراً للمسار الذي اتخذته خلال عام 2020، وانعكاساً للأداء الاقتصادي المتميز في دبي ودولة الإمارات حيث حافظ سوق دبي المالي على جاذبيته للمستثمرين عبر استقطاب العديد من المؤسسات الاستثمارية والمستثمرين الأفراد الجدد واجتذب 1842 مستثمراً جديداً بينهم 315 مؤسسة استثمارية ليرتفع بذلك إجمالي عدد المستثمرين المسجلين في السوق بنهاية يونيو 2021 إلى 847,939 مستثمر ينتمون إلى 207 جنسيات، شكل المستثمرون الأجانب 69% من المستثمرين الجدد بواقع 1270 مستثمراً.

وأشار كاظم إلى ارتفاع إجمالي القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة إلى 388 مليار درهم بزيادة نسبتها 14%، كما ارتفع المؤشر العام بنسبة 13% بالرغم من تراجع إجمالي قيمة التداولات بنسبة 8.4% قياساً إلى مستوياته في الفترة المماثلة من عام 2020 إلى 28.5 مليار درهم.

وأضاف: «واصل المستثمرون الأجانب حضورهم اللافت في السوق، إذ استحوذوا على 48.2% من قيمة تداولاته خلال النصف الأول بما يعادل 13.7 مليار درهم، وبلغت نسبة ملكيتهم 18.5% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة في السوق بنهاية يونيو 2021، الأمر الذي يعكس ثقة المستثمرين المحليين والعالميين في السوق وهو ما لوحظ بوضوح خلال الدورة الأخيرة من مؤتمر المستثمرين العالميين 2021 التي نظمها السوق في مايو الماضي».

وفى تقرير نشرته العين الإماراتية  حول حصيلة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" التى شهدت ارتفاعاً، في جميع أنحاء دول العالم، سواء على صعيد الإصابات أو الوفيات، كشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي، ارتفاع عدد الإصابات إلى 201 مليون و717 ألفا و461 إصابة، الجمعة.

وارتفع عدد الوفيات إلى 4 ملايين و280 ألفاً و618 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 181 مليونا و473 ألفاً و371 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

ذكرت وزارة الصحة البرازيلية، الخميس، أن البلاد سجلت 40054 إصابة جديدة و1099 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة.

ووفقاً لبيانات الوزارة، وصل العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في البلد الواقع بأمريكا الجنوبية إلى 20 مليوناً و66587 منذ ظهور الجائحة، في حين ارتفع مجمل الوفيات إلى 560706.

وتسجل البرازيل حالياً ثالث أكبر عدد إصابات بالفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة والهند، كما تحتل الترتيب الثاني عالمياً في عدد الوفيات.

أعلنت الصين، الجمعة، تسجيل أعلى عدد يومي لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الموجة التي تضربها حالياً من الجائحة، وذلك بفعل زيادة عدد الإصابات المحلية.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين إن البر الرئيسي سجل 124 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، الخميس، ارتفاعاً من 85 قبل يوم.

ذكرت وزارة الصحة الهندية، الجمعة، أن البلاد سجلت 44643 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الـ24 الأخيرة بالإضافة إلى 464 وفاة.

وبذلك يبلغ عدد الإصابات الإجمالي في الهند 31.86 مليون حالة بينما ارتفع مجمل الوفيات إلى 426754.

صحف الإمارات الامارات الهوية توزيع اللقاحات التعاون العالمي لقاحات كوفيد- 19

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