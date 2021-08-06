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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

منها الإمارات .. بريطانيا ترفع دولا عربية من القائمة الحمراء الخاصة بالسفر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت الحكومة البريطانية أمس الخميس، رفع الهند وثلاث دول عربية من القائمة الحمراء الخاصة بالسفر في بريطانيا وذلك في إطار مجموعة تغييرات بنظام السفر الدولي.

وأوضحت صحيفة "إيفيننج ستاندارد" البريطانية إن هذا القرار ضم الهند إلى البحرين وقطر ودولة الإمارات العربية المتحدة في قائمة الدول التي لا يطلب من مسافريها بقاء 11 ليلة في أحد فنادق الحجر الصحي لفيروس كورونا المستجد.

وبموجب قرار رفع أسماء تلك الدول الأربع فإنه لن يُطلب من المسافرين القادمين منها قضاء 11 ليلة في أحد فنادق الحجر الصحي لفيروس كورونا فيما سيتم وضع المكسيك وجورجيا في المستوى الأحمر.

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في السياق ذاته، قالت الحكومة البريطانية إن تكاليف فندق الحجر الصحي ارتفعت بشكل كبير، وقال وزير النقل البريطاني، جرانت شابس إن الحكومة "ملتزمة بفتح السفر الدولي بأمان، والاستفادة من المكاسب التي حققتها البلاد من خلال برنامج التطعيم الناجح ضد فيروس كورونا المستجد".

وحسب صحيفة "صنداي تايمز" فإن وزير المالية البريطاني ريشي سوناك ضغط من أجل تخفيف قيود السفر الخاصة بفيروس كورونا لتوفير فترة راحة لقطاع السياحة، وسط مخاوف من أن البلاد لا تجني فوائد برنامج التطعيم الخاص بها.

وقالت الصحيفة نقلا عن مصدر مطلع على الخطاب، إن سوناك كتب إلى رئيس الوزراء بوريس جونسون محذرا من تأثير الضوابط البريطانية الصارمة للسفر على الوظائف، ومعربا عن قلقه بشأن السياحة.

الامارات بريطانيا البريطانية كورونا فيروس كورونا

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