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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرقاش: الإمارات بمؤسساتها الحيـة في الطريــق الصحيح

الإمارات
الإمارات

أكد كد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، أن مشهد السقوط المريع لمقوّمات الدولة في عدد من أقطار المنطقة، وغياب العدالة، وتعطل التنمية، يؤكد أن دولة الإمارات العربية المتحدة حاضرة بمؤسساتها الحية، وفي طريقها الصحيح.

وقال في تغريدة على «تويتر» نقلته الخليج الإمارتية : «مشهد السقوط المريع لمقوّمات الدولة، في عدد من أقطار المنطقة، وترهل مؤسساتها، وغياب العدالة، وتعطل التنمية، يجدد الثقة في أن الإمارات في طريقها الصحيح، فالدولة حاضرة، والمؤسسات حية، والعدالة تظلل الجميع، والتوجه الاقتصادي يتصدر أهدافنا، ويعد بمرحلة متجددة من التنمية والازدهار للوطن».

وكانت وجهت سفارة الإمارات في المملكة المتحدة نداءا عاجلا الي كل المقيمين علي أراضي بلادها " مواطنين ووافدين " بشأن  السفر الي بريطانيا.

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وقالت السفارة عبر حسابها في "تويتر" أنه ووفقًا للوائح الجديدة، سيتعين على القادمين من الإمارات إبراز فحص كورونا PCR خلال 72 ساعة قبل السفر، والتسجيل في نظام Locator Form، والالتزام بالحجر الصحي في محل الاقامة لمدة عشرة ايام واجراء فحص PCR في اليوم الثاني والثامن، مع الإمكانية بتقليل مدة الحجر الصحي إلى خمسة أيام عن طريق اجراء فحص كورونا PCR في اليوم الخامس.

أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات دولة الامارات سفارة الإمارات المملكة المتحدة

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