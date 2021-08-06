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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

باقة 70 ألف درهم.. 5 سيارات سيدان موديل 2021 في الإمارات | صور

5 سيارات سيدان موديل
5 سيارات سيدان موديل 2021 في الامارات

لاشك أن السيارات السيدان هي الأشهر بين الطرازات المطروحة داخل الأسواق العالمية و العربية، وخاصة السوق الإماراتي، الذى يشمل العديد من الإصدارات المتطورة والقوية من موديلات 2021، تجعلها على أولوية اختيارات المستهلكين.

 

طرح موقع صدى البلد الإخباري، باقة 70 ألف درهم 5 سيارات سيدان موديل 2021 في الإمارات. 

 

1 ـ هوندا سيفيك 

دعمت سيارة هوندا سيفيك موديل 2021 بثلاث خيارات من المحركات، الأول سعة 1600 سي سي بقوة 123 حصان، والثاني 1500 سي سي متصل بشاحن توربيني، ينتج قوة 180 حصان، أما الثالث رباعي الأسطوانات سعة 2000 سي سي، ينتج قوة قدرها 158 حصان، ويعتبر ناقل الحركة الأوتوماتيكي المتغير باستمرار (CVT) قياسيا في معظم الطرازات بينما يتوفر مانيوال من ست سرعات.

شملت سيارة هوندا باقة متنوعة من مميزات المعلومات والترفيه المتوفرة شاشة تعمل باللمس مقاس 7 بوصات ،  أند رويد أوتو ،  أبل كاربلاي ، مخرج USB إضافي ، وراديو ستالايت ، وراديو HD ، ونظام ملاحة ، والتعرف على الصوت ، ستيريو مع ثمانية أو 10 أو 12 مكبر صوت، دخول بدون مفتاح ، والتحكم التلقائي في المناخ ثنائي المنطقة ، وفتحة السقف , تحكم آلي بالمناخ.

أسعار هوندا سيفيك موديل 2021 في الامارات:

الفئة الأولى DX بسعر 67 ألف درهم.

الفئة الثانية LX SPORT بسعر 73 ألف درهم.

الفئة الثالثة EXI بسعر86 ألف درهم.

الفئة الرابعة RS بسعر 98 ألف درهم.

2 ـ شيفروليه ماليبو

تأتي سيارة  شيفروليه ماليبو موديل 2021 بمحرك رباعي الأسطوانات تيربو، بسعة 1500 سي سي، يستطيع أن يولد طاقة قدرها 163 حصان، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 6 سرعات، وتتسارع من نقطة الاستعداد 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة، وذلك خلال فترة زمنية مدتها 9.2 ثانية، بينما يبلغ استهلاكها من الوقود نحو 7.3 عندما تسير لمسافة 100 كم.

زودت السيارة شيفروليه ماليبو 2021 بحزمة من وسائل الأمن و السلامة و تشمل، مثبت سرعة، و فرامل ABS، و نظام التوازن الالكتروني ESP، و منظومة الوسائد الهوائية AIR BAGS، و خاصية متابعة ضغط الإطارات، و مرايات جانبية كهربائية، مع مستشعرات ركن خلفية، بالإضافة إلى كاميرا خلفية HD، إلى جانب باقة أخرى من وسائل التحكم و الرفاهية.

أسعار شيفروليه ماليبو موديل 2021 في الامارات:

الفئة الأولى TURBO LS  بسعر 79 ألف درهم.

الفئة الثانية TURBO LT بسعر 90 ألف درهم.

الفئة الثالثة TURBO LT بسعر 96 ألف درهم.

الفئة الرابعة TURBO PREMIER بسعر 108 ألف درهم.

الفئة الخامسة TURBO PREMIER بسعر 135 ألف درهم.

3 ـ هيونداي سوناتا

جاءت سيارة هيونداي سوناتا موديل 2021 بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 2500 سي سي، يخرج قوة قدرها 191 حصان، تتسارع هيونداي سوناتا من صفر إلى 100 كم خلال تسع ثواني وتبلغ السرعة القصوى للسيارة 210 كم / س، متصلة بناقل حركة أوتوماتيكي من ثماني سرعات.

تضم سيارة هيونداي سوناتا 2021 مجموعة من أنظمة الأمن والسلامة، ومن أبرزها نظام تثبيت السرعة، تحذير الاصطدام الأمامي، كشف المشاة، الكبح التلقائي للطوارئ إلى الأمام، تحذير مغادرة المسار، مراقبة نعاس السائق، و كاميرا الرؤية الخلفية.

أسعار هيونداي سوناتا موديل 2021 في الامارات:

الفئة الأولى GDI 8AT BASE بسعر 87 ألف درهم.

الفئة الثانية GDI 8AT MID OPTION بسعر 98 ألف درهم.

الفئة الثالثة GDI 8AT FULL OPTION بسعر124 ألف درهم.

4 ـ أوبل أسترا

تحتوي السيارة أوبل أسترا موديل 2021 بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1400 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 140 حصان، و 200 نيوتن/متر من عزم الدوران، تقترن السيارة ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.

تأتي سيارة أوبل بعجلة قيادة متعدد المهام، و شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة، بالإضافة إلى نظام صوتي و ترفيهي، و مكيف هواء أوتوماتيكي، و قفل مركزي، و زجاج كهربائي، مع مصابيح أمامية انسيابية، وجنوط رياضية بقياس 16 بوصة.

يبلغ سعر أوبل أسترا موديل 2021 في الامارات بـ84 ألف درهم.

5 ـ سكودا اوكتافيا 

تتمتع سيارة سكودا اوكتافيا موديل 2021 سعة 1400 سي سي، قوة 150 حصان، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة ثماني السرعات أوتوماتيك، وتعتمد  السيارة على منظومة الجر الأمامي، التي يمكنها التسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ساعة في غضون 9 ثانية.

تحتوى  سكودا اوكتافيا موديل 2021 على مواصفات و تجهيزات قياسية، منها الوسائد الهوائية للسائق والراكب الأمامي، ونظام فراملABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، وفوانيس ضباب أمامية وخلفية، ومثبت سرعة، وزودت بجنوط رياضية مقاس 17 بوصة، وإضاءة المصابيح الخلفية LED، والنظام الذكي لركن السيارة، كاميرا خلفية.

أسعار سكودا اوكتافيا موديل 2021 في الامارات:

الفئة الأولى TSI AMBITION بسعر 89 ألف درهم.

الفئة الثانية TSI STYLE بسعر 105 ألف درهم.

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