افتتاح مسجدي عقيل بن ابي طالب برأس سدر و الزرنوق بدهب

وفودة يوجه شكر لوزير الأوقاف

شهدت محافظة جنوب سيناء يوم الجمعة افتتاح مسجدي الاول مسجد عقيل بن ابي طالب بمنطقة أبو صويرة بمدينة رأس سدر بعد عملية الصيانة والتطوير التي قامت بها الأوقاف والمسجد الثاني مسجد الزرنوق بمدينة دهب وذلك احتفالا بالعام الهجري الجديد .

وكان ادي المحاسب علي ابراهيم حمادة رئيس مدينة رأس سدر صلاة الجمعة بمسجد عقيل بن ابي طالب رضي الله عنه بقرية أبو صويرة التابعة لمدينة رأس سدر عقب الانتهاء من صيانته.

برفقته الشيخ سليمان عامر مدير إدارة أوقاف رأس سدر وعدد من مشايخ وعواقل بدو راس سدر

وبحضور احمد محروس رئيس قرية ابوصويرة.



وألقي خطبة الجمعة مدير أوقاف رأس سدر تحدث عن فضل عمارة المساجد إقامتها وترميمها وتعاهدها وصيانتها مشيرا إلي أن ذلك ويدخل في الصدقة الجارية، ولو كانت المشاركة بمبلغ قليل، ويدل على ذلك ما ورد في الحديث. فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ، وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ، وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ، أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ، أَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ، أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ، أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ يَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ.



وفي سياق متصل قام اللواء عارف عبد العزيز رئيس مدينة دهب نيابة محافظ جنوب سيناء بافتتاح مسجد جديد بمنطقة الزرنوق بالعصلة .

بحضور عددا من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمدينة .. كما حضر عددا من المشايخ والعواقل وأبناء المدينة .

المسجد تم أنشاؤه بالجهود الذاتية ليخدم أبناء المنطقة.



محافظ جنوب سيناء يشكر وزير الأوقاف لدعمه المحافظة ب 2000 متر سجاد مساجد التجمعات البدوية

ومن ناحية أخري وجه اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، الشكر للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف لدعمه المستمر لأهالي المحافظة، وذلك خلال استقبال المحافظ للشيخ إسماعيل الراوي وكيل وزارة الأوقاف بمكتب المحافظ بديوان عام المحافظة بطور سيناء لتسليم تهنئة م وزير الأوقاف له بمناسبة العام الهجري.

حيث عرض الراوي دعم وزارة الأوقاف ب2000 متر سجاد مساجد التجمعات البدوية بمدن المحافظة، بالإضافة لدعم المحافظة بـ 2 طن لحوم صكوك الأضاحي يوم الخميس الماضي، كمرحلة أولى من حصة محافظة جنوب سيناء.

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