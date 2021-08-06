محمد كيشو: كنت أستهدف ذهبية في طوكيو .. وسنركز في أولمبياد فرنسا

أعرب محمد إبراهيم كيشو لاعب منتخب مصر للمصارعة الرومانى عن سعادته بالاستقبال الحافل بعد التتويج ببرونزية دورة الالعاب الاولمبية طوكيو 2020 .

وفي تصريحات خاصة لـ صدى البلد قال كيشو : سعيد بالاستقبال الحافل في مطار القاهرة وأشكر وزير الشباب والرياضة علي دعمه المستمر لنا خلال دورة الالعاب الاولمبية .

وأكمل : كنت ارغب في التتويج بالذهبية لكن فارق الخبرات لم يكن في صالحنا وسأتعلم من أخطائي في طوكيو وسأكون علي أتم استعدادا في الدورة المقبلة بـ فرنسا .

استقبل وفد رسمي من وزارة الشباب والرياضة اليوم الجمعة، لاعب المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية محمد إبراهيم كيشو عقب وصوله من طوكيو بعد انتهاء مشاركته فى دورة الألعاب الأولمبية المقامة بمدينة طوكيو باليابان.

وضم الوفد الدكتور محمد الكردى مساعد وزير الشباب والرياضة، وعدد من مسئولى اتحاد المصارعة لاستقبال كيشو، والاحتفاء به على أرض مصر بعد فوزه بالميدالية البرونزية في منافسات المصارعة الرومانية.

جاء الاستقبال الحافل لبطل المصارعة الرومانية وفق توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمتواجد حالياً بطوكيو لمؤازرة البعثة المصرية بمنافسات الأولمبياد.