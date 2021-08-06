دياب: مشروع آينس يقع في المنطقة الأكثر تميزا بالعاصمة الإدارية.. فيديو

قال أحمد دياب، رئيس قطاع المبيعات بمشروع "آينس"، بشركة إيجي باور، تفاصيل مشروع "آينس"، إن مشروع "آينس"، يعتبر أول مشروع فندقي مصري ألماني بالعاصمة الإدارية، معقبا: "معادلة نجاحه تتكون من تخطيط وتسويق وتشغيل المشروع العقاري".

وأضاف "دياب"، خلال استضافته ببرنامج "البوصلة"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد 2"،: "قدمنا في المشروع ما كان ينقص منطقة الداون تاون، وذلك تلبية لاحتياجات السوق، وكنا أول مشروع فندقي بالكامل بمنطقة الداون تاون"، مردفا: "هذه المنطقة هي الأكثر تميزا بالعاصمة الإدارية الجديدة".



وأشار: "تم اختيار منطقة الداون تاون بالعاصمة الإدارية الجديدة باعتبارها من أقوى وأفضل المناطق التجارية في العاصمة الإدارية الجديدة"، موضحا: "تتميز منطقة الداون تاون بوجود مجموعة كبيرة من الخدمات بما سيجعلها بمثابة منطقة وسط البلد الجديدة.. وتتميز بقربها من منطقة ال R7 & R8 وهي منطقة عالية الكثافة يوجد بها أكثر من 45 كومبوند سكني".

تمهيدا للانتقال إلى العاصمة الإدارية.. تدريب العاملين بوحدات إدارة الأزمات

بدأ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ في تنفيذ البرامج التخصصية في مجال إدارة المخاطر والأزمات، لتنمية قدرات الموظفين المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية العاملين في وحدات إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بالجهات الحكومية المرشحة للانتقال، وذلك بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وذلك في إطار قيام الجهاز بإدارة عملية تدريب الموظفين المرشحين للانتقال للعاصمة.



وأكد أسامة الجوهري مساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على أهمية عملية التدريب والتطوير للموظفين المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية، والتي تراعي احتياجات ومتطلبات العمل في المرحلة الجديدة من تاريخ الجهاز الإداري للدولة.. مشيدا بالتعاون المثمر بين الجهاز والمركز و‏تفعيل مفهوم المشاركة والتعاون والتكامل بين كافة أجهزة الدولة.

وأوضح أن البرنامج التدريبي "إدارة المخاطر والأزمات" يعد مدخلا للتعرف على المفاهيم الأساسية المعاصرة في مجال إدارة المخاطر والأزمات، ويتناول أهمية التحول إلى المنهج الاستباقي في إطار التنمية المستدامة، وبناء ثقافة الوقاية لدى المتدربين، واكتساب المتدربين لمهارات عملية وتطبيقية تمكنهم من تحقيق أفضل معايير الأداء في وحدات إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بالوزارات والهيئات المختلفة، وذلك في إطار تنفيذ قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 1146 لسنة 2018 والخاص باستحداث بعض التقسيمات التنظيمية في وحدات الجهاز الإداري للدولة، وكذا قرار السيد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 86 لسنة 2019 باستحداث تقسيم تنظيمي للإدارة الاستراتيجية بوحدات الجهاز الإداري للدولة.



وأشار رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إلى أن التدريب تناول أيضا عدة محاور منها أنواع الكوارث ومراحل إدارتها، والعلاقة بين التنمية المستدامة ومخاطر الكوارث، وإعداد خرائط المخاطر والتوعية بشأن مخاطر الكوارث، كما تطرق إلى إدارة مخاطر الأزمات وأساليبها ودور غرف العمليات في إدارة المخاطر إلى جانب تناول المنظومة الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر في مصر والتدريب على سيناريو إدارة كارثة، وتقييم تعامل المعنيين أثناء الكارثة.