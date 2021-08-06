مصرع 3 وإصابة 4 آخرين في تصادم ملاكى ونقل بطريق سفاجا - القصير

لقى ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب أربعة آخرون في حادث تصادم سيارة نقل جامبو وملاكي بطريق القصير سفاجا قنا تم نقل المصابين والجثث إلى مستشفى سفاجا المركزي وتولت النيابة التحقيق.

كانت غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر تلقت إخطارا بتصادم سيارة ملاكي وسيارة نقل جامبو بطريق سفاجا القصير حيث أسفر الحادث عن مصرع 3 اشخاص واصابة اربعة اخرون تم نقلهم جميعا الى مستشفى سفاجا المركزي وقد قامت مرفق اسعاف البحر الاحمر بالدفع بعد ثمان سيارات لنقل المصابين والجثث.

كما دفعت مديرية أمن البحر الاحمر البحر الاحمر بسيارات الدفاع المدني وذلك لإعادة الحركة المرورية وفتح الطريق وإزالة آثار الحادث بالتنسيق مع مرور البحر الأحمر.