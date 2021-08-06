عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع 3 وإصابة 4 آخرين في تصادم ملاكى ونقل بطريق سفاجا - القصير

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لقى ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب أربعة آخرون في حادث تصادم سيارة  نقل جامبو وملاكي بطريق القصير سفاجا قنا تم نقل المصابين والجثث إلى مستشفى سفاجا المركزي وتولت النيابة التحقيق.

 

كانت غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر تلقت إخطارا بتصادم سيارة ملاكي وسيارة نقل جامبو بطريق سفاجا القصير  حيث أسفر الحادث عن مصرع 3 اشخاص واصابة اربعة اخرون تم نقلهم جميعا الى مستشفى سفاجا المركزي وقد قامت مرفق اسعاف البحر الاحمر بالدفع بعد ثمان سيارات لنقل المصابين والجثث.

 

كما دفعت مديرية أمن البحر الاحمر البحر الاحمر بسيارات الدفاع المدني وذلك لإعادة الحركة المرورية وفتح الطريق وإزالة آثار الحادث بالتنسيق مع مرور البحر الأحمر.

القصير سفاجا تصادم حادث مصرع البحرالأحمر

ترشيحاتنا

التضامن: منحة دراسية جامعية كاملة لطلاب تكافل وكرامة المتفوقين

طالبان تتبنى اغتيال مسؤول كبير.. وتسيطر على أول عاصمة أفغانية

مصرع 3 وإصابة 4 آخرين في تصادم ملاكى ونقل بطريق سفاجا - القصير

أخبار الزمالك | فرصة ذهبية لـ المثلوثي .. بلاغان من فاروق جعفر .. إجراء مهم من كارتيرون قبل استئناف الدوري

سوني تستعد لإطلاق تحفتها Sony Xperia 5 III.. مواصفات

قاضي قضاة فلسطين: لا يمكن المساس بأصول الدين تحت مسمى تجديد الخطاب الديني.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول لقطات لموكب نقل مركب الملك خوفو.. صور

لو الكهرباء بتقطع .. إليك 12 طريقة لتقديم شكوتك

شهود يروون تفاصيل مقتل ربة منزل على يد زوجها في قليوب.. فيديو وصور

بعد فترة طويلة من انفصالهما.. عمرو دياب مع دينا الشربيني مجددا

احتراق سيارة يصيب كوبرى أكتوبر بكثافات مرورية

8 شركات.. قرار جديد من روسيا بشأن استئناف رحلات الطيران إلى المنتجعات المصرية

لقيادة سيارة بدون لوحات.. القبض على الفنان حسن شاكوش بالساحل الشمالي

قدرات دفاعية كاملة.. إثيوبيا تهدد بتحرك عسكري عاجل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الآلاف يفرون من الموت.. شاهد| ماذا فعلت الحرائق الضخمة في اليونان؟

طريقة التخلص من الناموس في المنزل

طريقة عمل فطيرة الزعتر والجبن بخطوات بسيطة

أنشطة مكثفة لقوات الدفاع الشعبي والعسكري خلال شهر يوليو ..صور

فيديو

فيديوجراف.. رحلت قبل خطوبتها .. تفاصيل حب حياة ميرنا المهندس وأزمة مرضها

رئيس الوزراء يتواصل هاتفياً مع لاعبى منتخب اليد لمؤازرتهم قبل لقاء إسبانيا

تختفي بعد 24 ساعة.. تيك توك TikTok يختبر أبرز ميزات سناب شات

فيديوجراف| بث مباشر .. شاب يتخلص من حياته في غرفة نومه

المزيد

ساحة رأي

عبير حلمي تكتب: إسم في معنى «1»

ياسر عبيدو يكتب: طلاق بيل وميلندا لصحة الشركة

عبد الفتاح طارق يكتب: فترة ما بعد الامتحانات!

مني داوود تكتب: الاتيكيت نظافة قلب وأخلاق

نعمة الشنشوري تكتب: من هدي النبوة في حل مشكلات الزوجية

وفاء أبو السعود تكتب: بدل فاقد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.شيماء سراج

فن الفذلكة

كريمة أبو العينين

وأدركنا ما تمنيناه

د.احمد فخرى

الفراغ الوجودى والهروب إلى العالم الافتراضى

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الملامح العسكرية الروسية الإيرانية (2)

محمد أرسلان

صرخة «شنكال- سنجار» في عالم أصم

مروة لطفي

التأهيل النفسي للإنجاب

شريف سمير

«ثورة الياسمين».. على مأدبة الغذاء

أحمد فرغلى رضوان

«مش أنا».. المؤلف والممثل دونت ميكس !

اﻟﻤﺰﻳﺪ