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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كريم محمود عبد العزيز ينشر صورة من كواليس فيلم "موسى"

كريم محمود عبد العزيز
كريم محمود عبد العزيز

نشر الفنان كريم محمود عبد العزيز صورة جديدة من فيلمه الجديد “موسي”، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

 

وظهر كريم محمود عبد العزيز في الصورة جالسًا داخل أحد المكاتب، علق كريم محمود عبد العزيز كاتبًا علي الصورة: “لحظة من ميكينج #موسى يوم الأربعاء بجميع دور العرض”.

 

وعلق عدد من المتابعين لـ كريم محمود عبد العزيز، كالاتي:

“منتظرين - اكيد هيبقي عالمي - متشوقين”.

 

حرص الفنان كريم محمود عبد العزيز على الترويج لفيله الجديد “موسى” عبر حسابه بموقع انستجرام.

 

ونشر كريم محمود عبد العزيز البوستر الرسمى للفيلم وعلق عليه :" ١١ اغسطس بجميع دور العرض".

 

نشرت شركة “سينرجي“ للافلام برومو تشويقى جديد لـ فيلم ”موسى“ حيث شهد البرومو ظهور النجم أمير كرارة  والذي يشارك كضيف شرف في الفيلم .

 

على الجانب الآخر، روجت الفنانة أسماء أبو اليزيد للفيلم الجديد"موسي"، ونشرت البوستر الرسمي من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

 

وكتبت معلقة من خلال البوستر:"فيلم #موسى١١ أغسطس بجميع دور العرض ".

 

وكشف الفنان كريم محمود عبد العزيز، تفاصيل دوره في فيلم موسى، مؤكدا أنه وافق على المشاركة في هذا العمل بمجرد أن عرض المخرج بيتر ميمي الدور عليه.

 

وأضاف كريم محمود عبد العزيز، في لقاء مع الإعلامية منى الشاذلي، مقدمة برنامج معكم، المذاع عبر شاشة سي بي سي، مساء اليوم الأربعاء، “كان عندي أزمة في بداية دخولي مجال الفن لأني لم أمثل الشخصيات التي أحبها”، موضحا “معظم الأدوار التي قدمتها مش دماغي، ومش اللي نفسي فيه”.

 

وتابع كريم محمود عبد العزيز، تمنيت تقديم دور صعب ويحتاج للشغل والتركيز الكبير، وكلمني المخرج بيتر ميمي وحدثني عن الدور، و وافقت لأنه يوافق طموحاتي، وشعرت بحماس وثقة كبيرة، وولد لدى إحساس ان العمل سيحقق نجاحا كبيرا.

 

في ذات السياق، تم عرض التريلر الجديد لـ فيلم موسى من إخراج وتأليف بيتر ميمي، عن قصة روبوت في السينما العربية من خلال طالب في كلية هندسة يخترع روبوت يساعده في أمور شخصية، ولكن الأمور تتعقد وتخرج عن السيطرة.

 

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