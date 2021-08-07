فرج عامر يهنئ أحمد الجندي بحصوله على فضية الخماسي في أولمبياد طوكيو

وجه المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادى سموحة، وأعضاء مجلس إدارته، رسالة تهنئة إلى وزير الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية والاتحاد المصرى للخماسي الحديث؛ بمناسبة حصول اللاعب أحمد الجندى علي الميدالية الفضية في الخماسي الحديث لأولمبياد طوكيو.

وكان الجندى تأهل للمشاركة في الأولمبياد بعد حصوله علي برونزية بطولة العالم للكبار في للخماسي الحديث.

وجاء الجندي في المركز الثاني برصيد 1477، بينما حصل جو شونج لاعب المنتخب البريطاني على على الميدالية الذهبية برصيد 1482، وجاء بطل كوريا الجنوبية في المركز الثالث برصيد 1470.

4 برونزيات وفضية لـ مصر في طوكيو

وحصدت مصر 4 برونزيات خلال هذه الدورة الأولمبية من خلال هداية ملاك، وسيف عيسى، لاعبي المنتخب الوطني للتايكوندو، ومحمد إبراهيم كيشو، لاعب المنتخب الوطني للمصارعة، وجيانا فاروق، لاعبة المنتخب الوطني للكاراتيه.