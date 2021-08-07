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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مستشار وزيرة الثقافة ينعى الراحلة دلال عبدالعزيز

صدى البلد

نعى الدكتور "خالد عبد الجليل" مستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما الفنانة القديرة "دلال عبدالعزيز" التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم عن عمر يناهز ٦١ عاما بعد الازمة الصحية الأخيرة التي تعرضت لها مؤخراً .

وقال عبد الجليل ان الفنانة الراحلة قدمت للسينما المصرية أعمالآ فنية متنوعة على مدار سنوات عديدة استطاعت من خلالها أن تنفرد بأداء مختلف و متميز بين نجمات جيلها، و أضاف عبد الجليل أن الراحلة ستبقى بيننا دائمآ بالتراث التي أخلفته لنا سواء في السينما أو المسرح أو التلفزيون

 

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وتقدم عبد الجليل بخالص التعازى لأسرة الراحلة متمنيآ من الله أن يلهمهم جميعهم الصبر والسلوان وان يتغمد الفقيدة برحمته الواسعة ويسكنها فسيح جناته.

ودلال عبد العزيز من مواليد عام 1960، تخرجت من كلية الزراعة في جامعة الزقازيق، لكنها غيّرت مسار حياتها المهنية إلى التمثيل.

ونالت العديد من الشهادات الأخرى مثل البكالوريوس في الإعلام من جامعة القاهرة، وإجازة جامعية في اللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى دبلوم في العلوم السياسية.

وكانت بداية  دلال عبد العزيز الفنية عام 1977، حيث شاركت في مسلسل "بنت الأيام" الذي أخرجه الراحل نور الدمرداش.

وتمكنت الفنانة الراحلة من إثبات نفسها في المجال الفني، إلى أن وقفت ذات يوم أمام عملاق الكوميديا، سمير غانم في مسرحية "أهلا يا دكتور" عام 1981، وهنا صارت العلاقة عاطفية بين الاثنين، وتزوجا عام 1984، لينجبا الابنتين دنيا وإيمي.

وشاركت دلال عبد العزيز في حوالي   200 عمل فني في السينما والمسرح والتلفزيون، وكان آخر أعمالها الفنية المشاركة في مسلسل "ملوك الجدعنة" الذي عرض في رمضان 2021.

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