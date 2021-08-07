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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

"صاحية على خضة وحزن" .. ليلى علوي تنعى دلال عبد العزيز

صدى البلد

نعت الفنانة ليلى علوى، الفنانة دلال عبد العزيز، التى وافتها المنية، اليوم السبت، بعد فترة صراع مع المرض دامت نحو 4 أشهر.

وكتبت ليلى علوى عبر حسابها على موقع انستجرام: "إنا لله وإنا إليه راجعون..
أنا النهارده صاحيه على خضه وحزن كبير أوي، وفاة صديقتي وحبيبتي وحبيبة الكل الفنانة دلال عبدالعزيز".


“إمبارح كنا في سيرتها كتير ودعينالها.. حقيقي جدعة جدا مع كل زملائها وليها مواقف كتير معايا وقفت فيها جمبي، وقت وفاة والدتي ونجاح ابني ودعواتها الصادقه في مكالماتها”.
 

"ربنا يعين دنيا وإيمي ويقويهم ويصبرهم، اختبار صعب، قلبي معاهم. ربنا يخفف عنهم ويرحمها ويسكنها فسيح جناته البقاء لله ".

وأعلن الفنان حسن الرداد عن وفاة الفنانة القديرة دلال عبد العزيز عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام".

وكتب حسن الرداد: "والله ما قادر أكتب ولا مصدق، توفيت إلى رحمة الله تعالى حماتى وأمى الغالية الفنانة الكبيرة #دلال_عبد_العزيز، أطيب خلق الله، عمرى ما شفت منك غير كل خير يا حبيبتى، ربنا يغفرلك ويرحمك و يجمعنا مع بعض فى الآخرة، عايز اقولك انك هتلاقى مفاجاة حلوة مستنياكى، هتلاقى حبيب عمرك اللى طول الوقت بتسالى عليه، هتوحشينا قوى يا أمى، ربنا يجمعنا مع بعض فى الآخرة".

ليلى علوي انستجرام الفنانة ليلى علوى دلال عبد العزيز حسن الرداد

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