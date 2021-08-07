روح الأسرة الواحدة.. لاعبو سيراميكا كليوباترا يرتدون قميصًا يحمل صورة خالد الجرجاوي

في تصرف يعكس روح الأسرة الواحدة بين أعضاء الجهاز الفني والإداري والعمال داخل فريق سيراميكا كليوباترا، حرص اللاعبون على ارتداء قميص يحمل صورة الكابتن خالد الجرجاوي، المدير الإداري للفريق الأول بنادي سيراميكا كليوباترا، والذي يجري جراحة قلب مفتوح، في الفترة الحالية، وغاب على أثرها عن الفريق.

ورحب المهندس طارق أبو العينين، المشرف العام على الكرة، بهذه الخطوة الطيبة بين أفراد الفريق، مؤكدًا أن إدارة نادي سيراميكا كليوباترا تتابع الحالة الصحية للمدير الإداري، وتعمل على توفير كل سبل الرعاية الصحية له.

من جانبه أكد معتز البطاوي، المدير الرياضي لنادي سيراميكا كليوباترا، أن روح الأسرة الواحدة هو عنوان العلاقة داخل الفريق، سواء بين اللاعيبن أو الجهاز الفني والإداري للفريق، متمنيًا للكابتن خالد الجرجاوي دوام الصحة والعافية.