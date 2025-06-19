وزير الري يوجه باتخاذ الإجراءات لتوفير المناسيب المائية المطلوبة لمحطة السويس

وجه وزير الموارد المائية والرى، الدكتور هانى سويلم، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير المناسيب والتصرفات المائية المطلوبة لمحطة مياه شرب السويس الواقعة بنهاية ترعة السويس بمنطقة الهاويس للاطمئنان على المناسيب المائية الكافية لإحتياجات المحطة خلال فترة أقصى الإحتياجات المائية.

وذكرت المحافظة في بيان لها، اليوم الخميس، أن ذلك جاء خلال جولته التفقدية برفقة محافظ السويس ، طارق حامد الشاذلي ، للمحطة وذلك خلال زيارة الوزير للمحافظة ، في حضور نائب المحافظ، الدكتور عبدالله رمضان ، وعبد العال البدري السكرتير العام المساعد للمحافظة والدكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة .

وأوضح الوزير أن حزمة الإجراءات اللازمة لتوفير المناسيب والتصرفات المائية المطلوبة لمحطة مياه شرب السويس، تتمثل في تطهير وتكريك ترعة السويس بشكل دائم، ومتابعة الالتزام بتطبيق المناوبات على الترع الآخذة من ترعة السويس، والقيام بعمل حصر على الطبيعة للمآخذ والفتحات المخالفة وإزالتها بالتنسيق مع أجهزة المحافظة، وإغلاق نهايات المساقى الخصوصية على المصارف الزراعية، ومتابعة الأراضى الرملية التى تروى بالغمر بالمخالفة وعمل محاضر مخالفة وتبديد مياه لها، والتنسيق مع المحافظة فيما يخص إزالة ومصادرة ماكينات الرى المخالفة .

مكونات المحطة ومأخذ المحطة على ترعة السويس

وأوضح البيان أنه خلال تفقد الدكتور سويلم والمحافظ ، والوفد المرافق لمكونات المحطة ومأخذ المحطة على ترعة السويس طالب الوزير بإستمرار التعاون والتنسيق مع مزارع جهاز مستقبل مصر فى زمام ترعة السويس لعمل مناوبات تساهم فى توفير منسوب مياه آمن لمحطة مياه شرب السويس، مؤكدا مواصلة التنسيق بين أجهزة وزارة الموارد المائية والرى وأجهزة محافظة السويس لإزالة ومصادرة طلمبات رفع المياه المخالفة، وإزالة التعديات على الترع نظرا لتأثيرها السلبي على مناسيب المياه بترعة السويس وعلى توفير المياه لمحطه الشرب بالسويس .