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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تربية رياضية طنطا تستقبل 129 طالباً فى أول أيام اختبارات القدرات

رياضية طنطا تستقبل
رياضية طنطا تستقبل 129 طالباً فى أول أيام اختبارات القدرات

أعلن  الدكتور علاء حلويش عميد كلية التربية الرياضية جامعة طنطا أن الكلية استقلبت اليوم 69 طالباً و60 طالبة فى اليوم الأول لاختبارت القدرات لطلاب الثانوية العامة.

وأكد “حلويش”  ان د.محمود ذكى رئيس الجامعة قد وجه بتوفير الرعاية الكاملة للطلاب وكافة سبل الراحة لهم وتهيئة المناخ المناسب للاختبارات، وتوفير أماكن لاستراحة الطلاب، كما شدد سيادته على الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وارتداد الكمامات الطبية والمحافظة على التباعد الاجتماعى وقياس درجات الحرارة للطلاب.

«نوعية طنطا» تستقبل طلاب الثانوية العامة لأداء اختبارات القدرات


أكد عميد الكلية أن الاختبارت تجرى هذا العام وفق لنظام جديد أقرته الكلية لمتابعة تحركات كافة الطلاب وفق كشوف مرتبة طبقا لدخول الكلية ويتم متابعتها من فريق أعضاء كنترول اختبارات القدرات. 


كما أشار الدكتور علاء حلويش الى أنه تم تشكيل لجنة لإدارة الأزمات تتلقي الشكاوى لمواجهة أي مشكلة داخل اللجان وتخصيص رقم تليفون "واتساب" يتم خلاله استقبال كافة التساؤلات والشكاوى والرد عليها وحلها فور ورودها، مؤكدا أن اعلان نتائج االقدرات يتم أولا بأول فور الانتهاء منها من خلال الموقع الرسمي للكلية والموقع الخاص بإعلان نتائج القدرات إلكترونيا.

رياضية طنطا تستقبل 129 طالباً فى أول أيام اختبارات القدرات

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جامعة طنطا كلية التربية الرياضية اختبارات القدرات طلاب الثانوية الطالبات

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