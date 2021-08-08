محمد هاني يوجه رسالة للاعبي الأهلي بعد احتفالية الـ200 مباراة

وجه محمد هاني لاعب النادي الأهلي الشكر لزملائة بالفريق بعد الاحتفال به لمرور ٢٠٠ مباراة له بقميص النادي الأهلي.



ونشر محمد هاني صورة لزملائه بالفريق وهم يحتلفون به، وعلق قائلا: "شكرا لكل عائلتي".



وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفوز على منافسه سيراميكا كليوباترا برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا على ملعب استاد السلام الدولي “الأهلي وي” ضمن منافسات الجولة الـ 23 من بطولة الدوري الممتاز.

سجل الأهداف ياسر إبراهيم، محمد شريف، طارق سامي لاعب سيراميكا عن طريق الخطأ في مرماه، محمد مجدي أفشة.

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من تسجيل هدف أول مبكر في مرمى سيراميكا كليوباترا عن طريق ياسر ابراهيم الكرة بعد أن سقطت أمامه داخل مرمى سيراميكا.

وأضاف محمد شريف الهدف الثاني من ركلة الجزاء، في الدقيقة 53 وسجل جونيور آجاي الهدف الثالث للأهلي عن طريق تسديدة قوية اعترضها أحد لاعبي سيراميكا كليوباترا لتغير اتجاهها وتسكن الشباك .

سجل محمد مجدي أفشة الهدف الرابع عن طريق تسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة ٧٨ من عمرالمباراة، لم يتمكن حارس المرمى أن يصنع أمامها شئ.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد الأهلي للنقطة ٦٤ ويتصدر ترتيب الدوري الممتاز، بينما يتجمد رصيد سيراميكا كليوباترا عند النقطة ٣٣ في المركزالـ ١٢.