لاعب منتخب اليد: سنعود أقوى

وجه حسن قداح لاعب المنتخب المصري لكرة اليد، رسالة للجماهير بعد خسارة برونزية أولمبياد طوكيو أمام إسبانيا.
ونشر حسن قداح مجموعة من الصور من البطولة وعلق قائلا: "سنعود أقوى أنه لشرف لي دائما أن أكون جزء من هذا الفريق".
جدير بالذكر أن منتخب إسبانيا توج بالميدالية البرونزية لمنافسات كرة اليد بأولمبياد طوكيو، بعد الفوز على منتخب مصر بنتيجة 33-31 في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.
وضمت قائمة المنتخب كلا من “كريم هنداوي – محمد عصام الطيار – محمد علي – عمر الوكيل “بكار” – يحيى الدرع – علي زين – حسن وليد قداح – أحمد هشام السيد “دودو” – سيف الدرع – يحيى خالد – أحمد الأحمر – محمد سند – إبراهيم المصري – محمد ممدوح هاشم – أحمد عادل – وسام سامي نوار.