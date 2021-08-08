لاعب منتخب اليد: سنعود أقوى

وجه حسن قداح لاعب المنتخب المصري لكرة اليد، رسالة للجماهير بعد خسارة برونزية أولمبياد طوكيو أمام إسبانيا.



ونشر حسن قداح مجموعة من الصور من البطولة وعلق قائلا: "سنعود أقوى أنه لشرف لي دائما أن أكون جزء من هذا الفريق".





جدير بالذكر أن منتخب إسبانيا توج بالميدالية البرونزية لمنافسات كرة اليد بأولمبياد طوكيو، بعد الفوز على منتخب مصر بنتيجة 33-31 في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وضمت قائمة المنتخب كلا من “كريم هنداوي – محمد عصام الطيار – محمد علي – عمر الوكيل “بكار” – يحيى الدرع – علي زين – حسن وليد قداح – أحمد هشام السيد “دودو” – سيف الدرع – يحيى خالد – أحمد الأحمر – محمد سند – إبراهيم المصري – محمد ممدوح هاشم – أحمد عادل – وسام سامي نوار.