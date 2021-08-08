أرقام وعناوين جهاز حماية المستهلك لتقديم شكوى ضد تلاعب التجار

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن جهاز حماية المستهلك يعمل على ضبط الأسواق ومكافحة الغلاء والتأكد من توافر الاحتياجات اليومية للمواطنين من السلع والخدمات من خلال التنسيق والتعاون مع أجهزة الدولة المعنية بالرقابة على الأسواق.

وأضاف أن الجهاز هو الوكيل عن المواطنين والمدافع عنهم في مواجهة كل ما يخل بحقوقهم الاستهلاكية، وأنه يعمل اتساقًا مع توجهات الدولة في اتخاذ الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين والتوسع في تلقي شكاوى المواطنين وتداولها وتوثيق الإجراءات المتخذة حيالها إلكترونيًا، وأن هناك عدة طرق لتلقي الشكاوي وهي:

طرق عمل شكوى لحماية المستهلك

1- الاتصال بالخط الساخن من خلال أي خط أرضى من خلال الرقم 19588.

2- إرسال شكوى من خلال الفاكس على رقم 0233030170.

3- إرسال الشكوى إلكترونيا من خلال ملء استمارة عبر الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك www. cpa. gov. eg

4- التوجه إلى مقر جهاز حماية المستهلك في 96 شارع أحمد عرابي بالمهندسين أو 115 ب القرية الذكية لتقديم الشكوى باليد.

5- تسجيل الشكوى عبر خدمة الواتس اب على رقم: 01577779999 مع العلم بأن هذا الرقم متاح لتلقي الرسائل فقط وليس لاستقبال المكالمات.

6- تقديم شكوى من خلال تطبيق المحمول الخاص بجهاز حماية المستهلك على جوجل ستور أو أبل ستور.

وأهابت وزارة التموين بالمواطنين التقدم بالشكاوى في أقرب وقت من المشكلة، مع التأكيد على وجود المستندات الخاصة بالشكوي والإبلاغ عن أية ممارسات سلبية ضارة، مؤكدة أهمية تفعيل الرقابة المجتمعية في إطار متوازي مع الرقابة المؤسسية التي تستهدف ضبط المنظومة الاستهلاكية.