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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البورصة تواصل الأداء الإيجابي بمنتصف تعاملات اليوم

البورصة المصرية
البورصة المصرية

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع.


وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 10748 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.37% ليصل إلى مستوى 2399 نقطة.

 

وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 13190 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.38% ليصل إلى مستوى 4195 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.14% ليصل إلى مستوى 2884 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.67% ليصل إلى مستوى 3868 نقطة.
 

مؤشرات البورصة مؤشرات البورصة المصرية مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة بورصة المصرية إيجي إكس 30 محدد الأوزان إيجي إكس 50 إيجي إكس 100 متساوي الأوزان إكس 30

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