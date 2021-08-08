دينا أبو السعود : كريم بينكي يكافح علامات الشيخوخة

قالت الدكتورة دينا أبو السعود ، خبيرة التجميل ، إن سن المرأة مجرد رقم في البطاقة ، ولابد من أن تحافظ السيدة على جمالها ، ولا تخشى من السن .

وأضافت الدكتورة دينا أبو السعود ، خلال لقائها ببرنامج "طبيب البلد "، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، أن كريم بينكي يساعد على التخلص من علامات الشيخوخة ، بسبب ما يحتويه من مضادات أكسدة قوية ، وفيتامينات .

وأشارت دينا أبو السعود، إلى أن كريم بينكي مفيد للبشرة، ويعمل على تفتيح وترطيب البشرة، سواء الوجه أو الجسم، مضيفة أن كريم بينكي غني بالفيتامينات والتوت البري والشاي الأخضر.

ولفتت دينا أبو السعود ، إلى أن منتجات الشركة متوفرة في كل مكان وفي كل محافظات الجمهورية، وجميعها مرخصة من وزارة الصحة المصرية، ومتواجده في الصيدليات بإنتاج، وهناك توصيل لكافة المحافظات، والأسعار في متناول الجميع.

وأوضحت دينا أبو السعود، أن الشركة لديها العديد من المنتجات منها كريم وصابون وغسول للجسم بروائح مختلفة، والمنتج مميز لأن به معطر ومرطب وملمع للجسم.