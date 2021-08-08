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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سيناء في 24 ساعة.. برنامج قوافل السعادة تجوب قرى وسط سيناء لرعاية الطلائع

قوافل السعادة تجوب
قوافل السعادة تجوب قري وسط سيناء

شهدت محافظة شمال سيناء العديد من الأنشطة والأحداث خلال  ال24 ساعة الماضية حيث  أقيمت  فعاليات برنامج  قوافل السعادة ، الذي نفذته إدارة الطلائع  بمديرية الشباب والرياضة محافظة شمال سيناء، بالتعاون مع الإدارة المركزية للطلائع،  بقرية المنبطح التابعة لمدينة الحسنة بوسط سيناء.

 

 يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتنفيذ مشروع قوافل السعادة بالمحافظات الحدودية.

 

وقال كليب راشد مصبح مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة شمال سيناء،  أنه تم تقديم برامج وأنشطة رياضية وترويحية، ومشروعات تنموية للمجتمعات المحلية ، علي مدار  يوم كامل بمشاركة أطفال الطلائع بالمديرية وأطفال القرية، تضمنت  الأنشطة الرياضية والأنشطة الترفيهية ومسرح العرائس وأنشطة فنية ورسم على الوجه وورش عمل  توعوية تحت شعار قيمنا من تراثنا  بهدف التوعية الدينية والأثرية.

 

وقد ساهم في تنفيذ الفاعليات وتقديم الفقرات والعروض الفنية والموسيقية والثقافية والرياضية  "فريق الفن الشعبي التعبيري ، وفريق الكورال ،وفريق الكشافة  ،كما قدم الطلائع المتميزين فقرات غنائية فردية.

 

وجاء على هامش الفعاليات إعداد مسابقات دينية ورياضية وثقافية وعلمية بين الطلائع وتوزيع العديد من الجوائز القيمة وسط حاله من الفرح لأهل التجمع الصحراوي الصغير.
 

مسابقة الحلم المصري 

حصل فريق الاسكتش المسرحي لذوي الإعاقة الذهنية بمحافظة شمال سيناء ، على المركز الثاني والميدالية الفضية،  في مسابقة الحلم المصري لعام 2021 في نسخته الخامسة ، والتي أقيمت بالمدينة الشبابية بأبي قير بمحافظة الإسكندرية ، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. 

 

كما حصل فريق الفن التعبيري لذوي الإعاقة الذهنية، على المركز الثاني والميدالية الفضية في مسابقة الحلم المصري. 

 

وفي مجال الشعر (إلقاء) حصل عبد الله جمعة على المركز  الثاني في مسابقة الحلم المصري. 

 

وعلي مستوي التكريم الفردي والتميز  فقد حصل احمد محمد مصطفي ، علي جائزة افضل راقص عام على مستوى الجمهورية في الفن التعبيري،  وجائزة  أفضل أداء في الفن التعبيرية حصل عليها  كلها من : ابراهيم منصور و نسمة محمد داوود ،  وجائزة  افضل ممثل عام في الاسكتش كما حصل عليها الطالب محمد يحيى.


 وقال الكابتن كليب راشد مدير عام الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء  إن المشاركين تنافسوا في مسابقة "الحلم المصري" في مجالات: الفن التعبيري ، المسرح، إلقاء الشعر، الغناء الفردي، الكورال، تأليف الشعر، العزف الفردي، الإنشاد الديني".

 

وتهدف  مسابقة الحلم المصري  إلى دمج ذوي القدرات والهمم في المجتمع، وتنمية واكتشاف مواهبهم وقدراتهم، وإبراز دور الدولة المصرية في رعايتهم بالإضافة إلى زيادة الانتماء وغرس القيم والمثل لديه.
 

مسابقة أوليمبيا الطفل المصري 

انطلقت تصفيات مسابقة أولمبياد الطفل المصري بشمال سيناء، علي ملاعب إستاد العريش الرياضي، تحت رعاية اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، وبحضور كليب راشد، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة عبد المقصود رمضان محمد، مدير إدارة الطلائع بالمديرية وأعضاء اللجنة كلا من، فتحي الشناوي، موجه عام التربية الرياضية بمديرية التربية والتعليم، هبه العكاوي، مدير المكتب الفني بمديرية الصحة، محمد سليم سلام، مدير مكتب الإعلام بديوان عام المحافظة.


وأكد كليب راشد، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، على مشاركة 10 مراكز شباب على مستوي المحافظة في التصفيات تضم 900 لاعبًا ومدربًا وحكمًا وإداريًا في 14 لعبة فردية وجماعية وهي، كرة القدم والطائرة والسلة واليد والعدو والوثب الطويل وتنس الطاولة والسباحة والكاراتيه والمصارعة ورفع الأثقال والتايكوندو ودفع الجلة.


وأضاف عبد المقصود رمضان مدير إدارة الطلائع بمديرية الشباب والرياضة، ، أن الفائزين في التصفيات على مستوي المحافظة سيتم تصعيدهم للتصفيات على مستوي محافظات الإقليم في محافظة الإسماعيلية خلال شهر سبتمبر المقبل.


وأكد فتحي الشناوي، موجه عام التربية الرياضية بمديرية التربية والتعليم، علي التنسيق بين مديريتي الشباب والرياضة والتربية والتعليم لنجاح الأولمبياد، فضلًا عن التنسيق بين المديريتين في مختلف الأنشطة من أجل خلق جيل رياضي .


وأضافت، هبه العكاوي، مدير المكتب الفني بمديرية الصحة، على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد ، وتطهير الملاعب قبل بدء التصفيات وتوقيع الكشف الحراري على اللاعبين والمشاركين في التصفيات من خلال المراقبين الصحيين، فضلًا عن توفير طبيب وسيارة إسعاف في إستاد العريش لمواجهة أي طارئ.


وأشار، محمد سليم سلام، مدير مكتب الإعلام بديوان عام المحافظة، علي إعلان النتائج في مختلف الألعاب الفردية والجماعية فور انتهاء التصفيات تمهيدًا لمشاركة الفائزين في التصفيات على مستوي محافظات الإقليم في محافظة الإسماعيلية والتي ستجري خلال شهر سبتمبر المقبل.

 

مسار خطوط المياه 

تفقد اللواء  مهندس سعيد بده رئيس مجلس الإدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء والعضو المنتدب، شارع البحر بمدينة العريش والذي تجري فيه أعمال رفع كفاءة وصرف، وذلك  بهدف تحديد ودراسة التعديلات المقترحة لمسار خطوط المياه والصرف الصحي، تحديد مسار  خطوط المياه، والانتهاء من الخطوط  بالتزامن مع عمليات رفع كفاءة الطرق، لضمان توفير  المياه للمواطنين. 
 

وحرص رئيس الشركة، على لقاء المواطنين الموجودين بالمنطقة ووجه بسرعة الانتهاء من الاعمال الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحي للتيسير علي المواطنين، وضمان وصول المياه إلى المنازل في نطاق المنطقة التي تشهد أعمال تطوير ورفع كفاءة.

 

وقد رافقه خلال الجولة  المهندس مصطفي عبد الفتاح رئيس قطاع شمال سيناء وقيادات الهيئة القومية لمياه الشرب، والمهندس شريف فريد رئيس قطاع التحلية.
 

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