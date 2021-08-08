انقطاع المياه عن مدينة القناطر الخيرية اليوم لهذا السبب

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي فى القليوبية انقطاع المياه عن مدينة القناطر الخيرية وذلك اعتبارا من الساعة التاسعة من مساء اليوم الإثنين، وحتى الساعة الثانية عشرة منتصف الليل من اليوم نفسه.

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وأوضحت الشركة أن الانقطاع بسبب أعمال الغسيل الدوري لشبكات المياه.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.



وحذرت شركة مياه الشرب في القليوبية المواطنين من استخدام المياه خلال الفترة التي سيتم قطعة فيها المياه عن القناطر الخيرية؛ لزيادة نسبة الكلور بالمياه.

وأشارت إلى أنه سيتم إعادة المياه من جديد؛ فور الانتهاء من أعمال غسيل الشبكات بالكلور.