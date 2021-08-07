عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس حي شرق شبرا الخيمة: رفع 980 طن قمامة

جانب من الحملة
جانب من الحملة

شنت الأجهزة التنفيذية بحي شرق شبرا الخيمة فى القليوبية، حملة موسعة لرفع النظافة فى إطار توجيهات اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، بالحرص الشديد والاهتمام بتحسين وتكثيف الأعمال الخاصة بمنظومة النظافة والاهتمام بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين.
 

وقال اللواء هشام رفعت، رئيس حي شرق شبرا الخيمة، إن الحملة استهدفت رفع التراكمات من نقاط وبؤر تجمع المخلفات وتم رفع ٩٨٠ طن من أماكن طريق الفريق العصار كوبرى مسطرد وأمام الفرجانى وشارع الشعراوى ترعة الشابورى وحتى مساكن المرأة المعيلة  وسور الشركه وملف زين وهاميس وجامع ابو الهنا والفيلا وقصر الثقافة مروراً بمستشفى بهتيم والمرجوشى وميدان بهتيم وطريق بهتيم اسكو وحتى الطريق الدائرى.


وأكد رئيس حى شرق شبرا الخيمة أنه جارٍ الاستمرار بتكثيف أعمال النظافة لإحداث تغيير جذرى يشعر به المواطن وتحسين المنظومة خلال الفترة المقبلة والمضى قدماً نحو تحسينها.

القليوبية مدير أمن القليوبية مساعد وزير الداخلية الطريق الدائرى شبرا الخيمة مشروعات

موضوعات متعلقة

الهجان: تنظيم قوافل علاجية بيطرية بمراكز ومدن القليوبية

محافظ القليوبية يعتمد درجات القبول بفصول الخدمات بالمدارس الفنية

قطع المياه عن قرية بلقس لأعمال تطهير الشبكات في القليوبية

ترشيحاتنا

والدتي السر..أول تعقيب لـ فريال أشرف بعد التأهل لنصف نهائي أولمبياد طوكيو

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدورى الممتاز

مشاهد تحبس الأنفاس.. قمم جبال جنوب السعودية تعانق السماء

إيقاف العمل بـ 4 محطات من الخط الثالث للمترو حتى الأربعاء المقبل

وزير الرياضة: منتخب مصر قدم أداء مشرفاً خلال مشواره بأولمبياد طوكيو..واللاعبون فى طريق الانجازات ومنصات التتويج

تنسيق الجامعات 2021.. تمريض عين شمس: بدء اختبارات القدرات للراغبين بالالتحاق غدا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة الفنانة دلال عبد العزيز

حكم النوم على جنابة والصلاة بالثوب الذي أصابه المني

تعليق ناري من محمد الباز بشأن صورة "قفشة" على عربية الفول

بعد نقلها للمستشفى.. مجدي كامل يكشف حالة مها أحمد الصحية| خاص

شوط أول .. منتخب مصر يتأخر أمام اسبانيا 19-16 للمنافسة على برونزية طوكيو 2020

بسلاح أبيض .. ابن يقتل والده لخلافات عائلية في الدقهلية

أول تعليق من الاتحاد الدولي لكرة اليد على خسارة مصر وضياع حلم البرونزية

بالدموع .. أول تعليق من أحمد الأحمر على الهزيمة من إسبانيا في مباراة برونزية أولمبياد طوكيو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لقطات صعبة.. 10 جرحى بعملية طعن في طوكيو‎‎ والمنفذ يسلم نفسه للشرطة

روسيا تشتعل.. الحرائق تصل لـ أبرد مدينة مأهولة بالسكان في العالم.. فيديو

مزاد حوادث جديد في مصر .. تعرف عليه

تضرر 90 ألف شخص.. الفيضانات تجتاح الشوارع والمنازل جنوب السودان

فيديو

بعد رحيله عن برشلونة .. كيف هدد ميسي حلم محمد صلاح "فيديوجراف"

لماذا تأخرت الجرعة الثانية من لقاح كورونا.. وموعد تلقيها "فيديوجراف"

بعد حمو بيكا .. القبض على حسن شاكوش فى الساحل الشمالي

فيديوجراف.. رحلت قبل خطوبتها .. تفاصيل حب حياة ميرنا المهندس وأزمة مرضها

المزيد

ساحة رأي

عثمان المقدم يكتب: الأمانة

إسلام عوض يكتب: فيروس أردوغان يضرب أفغانستان ويتجه لـ«قبرص واليونان»!!

بيري محمد تكتب: حصاد أوليمبي سعادته حذره

د. أحمد شندي يكتب: سرقة العقول طغت علي سرقة الأموال

عبير حلمي تكتب: إسم في معنى «1»

ياسر عبيدو يكتب: طلاق بيل وميلندا لصحة الشركة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع الرأسمالى الجديد (1)

د.شيماء سراج

فن الفذلكة

كريمة أبو العينين

وأدركنا ما تمنيناه

د.احمد فخرى

الفراغ الوجودى والهروب إلى العالم الافتراضى

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الملامح العسكرية الروسية الإيرانية (2)

محمد أرسلان

صرخة «شنكال- سنجار» في عالم أصم

مروة لطفي

التأهيل النفسي للإنجاب

شريف سمير

«ثورة الياسمين».. على مأدبة الغذاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ