رئيس حي شرق شبرا الخيمة: رفع 980 طن قمامة

شنت الأجهزة التنفيذية بحي شرق شبرا الخيمة فى القليوبية، حملة موسعة لرفع النظافة فى إطار توجيهات اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، بالحرص الشديد والاهتمام بتحسين وتكثيف الأعمال الخاصة بمنظومة النظافة والاهتمام بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين.



وقال اللواء هشام رفعت، رئيس حي شرق شبرا الخيمة، إن الحملة استهدفت رفع التراكمات من نقاط وبؤر تجمع المخلفات وتم رفع ٩٨٠ طن من أماكن طريق الفريق العصار كوبرى مسطرد وأمام الفرجانى وشارع الشعراوى ترعة الشابورى وحتى مساكن المرأة المعيلة وسور الشركه وملف زين وهاميس وجامع ابو الهنا والفيلا وقصر الثقافة مروراً بمستشفى بهتيم والمرجوشى وميدان بهتيم وطريق بهتيم اسكو وحتى الطريق الدائرى.



وأكد رئيس حى شرق شبرا الخيمة أنه جارٍ الاستمرار بتكثيف أعمال النظافة لإحداث تغيير جذرى يشعر به المواطن وتحسين المنظومة خلال الفترة المقبلة والمضى قدماً نحو تحسينها.