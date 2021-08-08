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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس وزراء السودان يتلقى شرحا حول الوضع السياسي في تونس

صدى البلد

 تلقى رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، لدى لقائه اليوم الأحد سفير تونس لدى السودان شفيق حجي، شرحا حول الأحداث الأخيرة والوضع السياسي في تونس.


وقال سفير تونس إن الإجراءات التي قام بها الرئيس التونسي قيس سعيد إجراءات دستورية مؤقتة واستثنائية أملتها الظروف المعقدة التي تمر بها البلاد، من بينها الوضع الاقتصادي الصعب ومجابهة جائحة كورونا.


وأكد السفير أن الإجراءات الاستثنائية كانت استجابة لمطالب الشعب التونسي، وأنها وجدت استجابة كبيرة من الداخل التونسي ومحيطه.


وتطرق اللقاء للعلاقات الثنائية بين البلدين وسُبُل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصلحة البلدين.


من جانبه، أكد رئيس الوزراء السوداني، خلال اللقاء، متانة العلاقات بين السودان وتونس، وشدد على أهمية الحراسة الشعبية في البلدين للثورة والانتقال الديمقراطي.

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