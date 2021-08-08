الأهلي يفوِّض مهند مجدي لحضور مراسم استقبال جيانا فاروق

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، تفويض الدكتور مهند مجدي، عضو مجلس الإدارة، لحضور مراسم استقبال البطلة الأولمبية جيانا فاروق، ابنة الأهلي والحائزة على الميدالية البرونزية في أولمبياد طوكيو مؤخرًا.

وسيصل الأبطال للقاهرة في تمام الساعة الحادية عشرة صباح الثلاثاء «صالة 2»، وسيكون في الاستقبال لفيف من الشخصيات الرياضية ورؤساء الاتحادات المعنية وممثلي الأندية.

ويبحث مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، في اجتماعه الثلاثاء، تكريم جيانا فاروق بطلة الكاراتيه والحائزة على الميدالية البرونزية في أولمبياد طوكيو التي انتهت فعالياتها اليوم.

وقال الدكتور سعد شلبي، القائم بأعمال المدير التنفيذي للنادي، إن مجلس الإدارة لن يبخل على أبنائه المخلصين الذين يرفعون راية مصر في المحافل الدولية، وفي المقدمة جيانا فاروق بطلة الكاراتيه وابنة النادي. وأن الكابتن محمود الخطيب يولي هذا الأمر اهتمامًا كبيرًا، خاصة أن جيانا فاروق بطلة أولمبية تستحق كل التكريم.