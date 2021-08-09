توصيل مياه الشرب.. حلم أهالي عرب أبوعريضة في منطقة الصف

تلقى موقع "صدى البلد" شكوى، من أهالي عرب أبوعريضة، التابعة لمركز الصف، في محافظة الجيزة، من عدم وجود مياه صالحة للشرب في القرية.

ويقول المواطن سالمان حميد محمد، فى رسالته، إلى خدمة شكاوى "بين الناس" بموقع صدى البلد : " توجد محطة أبار ارتوازية بالقرية، وحيث أن مياه هذه المحطة غير صالحة وتوجد فى القرية شبكة التغذية مصنوعة من الأسبيستوس نستغيث بتغيير هذه الخطوط "



وأضاف : ان الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى بصدد إنشاء هذه المحطة وجاء النور والسرور والبهجة عندما أطلق السيد الرئيس مبادرة حياه كريمة للقرية المصرية لأننا منذ عام 2013 وهذا المشروع تقدمنا به للجهاز وفى مارس 2021 أرسل الجهاز ملف المشروع إلى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ليتم طرحه من خلال شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزه من بين مشروعات مبادرة حياه كريمة وإذ بالشركة تعيد المشروع للجهاز التنفيذى مرة أخرى رجاء انقذوا أهالى هذه القرى المحرومة من مياه الشرب وإدخالها ضمن مبادرة حياه كريمة.



واستطرد: نعتمد بشكل رئيس على جراكن المياه التى نحضرها من الأماكن القريبة، وتواصلنا أكثر من مرة مع الوحدة المحلية والمسئولين لتوصيل المياه لكن ليس هناك مجيب، نقدم الأوراق ويتم وعدنا بكلام معسول دون تنفيذ، مما يتسبب فى ارتفاع عدد المصابين بالأمراض الناتجة عن استخدام المياه الارتوازية الملوثة.



وناشد الأهالى، المسئولين، بالتدخل بشكل عاجل، والعمل على توصيل مياه الشرب النقية رأفة بصحة الأهالى.



ويمكن التواصل مع القارئ من خلال الرقم 01000128489



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ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.