عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

توصيل مياه الشرب.. حلم أهالي عرب أبوعريضة في منطقة الصف

صدى البلد

تلقى موقع "صدى البلد" شكوى، من أهالي عرب أبوعريضة، التابعة لمركز الصف، في محافظة الجيزة، من عدم وجود مياه صالحة للشرب في القرية.

ويقول المواطن سالمان حميد محمد، فى رسالته، إلى خدمة شكاوى "بين الناس" بموقع  صدى البلد : " توجد محطة أبار ارتوازية بالقرية، وحيث أن مياه هذه المحطة غير صالحة وتوجد فى القرية شبكة التغذية مصنوعة من الأسبيستوس نستغيث بتغيير هذه الخطوط "


وأضاف : ان الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى بصدد إنشاء هذه المحطة وجاء النور والسرور والبهجة عندما أطلق السيد الرئيس مبادرة حياه كريمة للقرية المصرية لأننا منذ عام 2013 وهذا المشروع تقدمنا به للجهاز وفى مارس 2021 أرسل الجهاز ملف المشروع إلى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ليتم طرحه من خلال شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزه من بين مشروعات مبادرة حياه كريمة وإذ بالشركة تعيد المشروع للجهاز التنفيذى مرة أخرى رجاء انقذوا أهالى هذه القرى المحرومة من مياه الشرب وإدخالها ضمن مبادرة حياه كريمة.


واستطرد: نعتمد بشكل رئيس على جراكن المياه التى نحضرها من الأماكن القريبة، وتواصلنا أكثر من مرة مع الوحدة المحلية والمسئولين لتوصيل المياه لكن ليس هناك مجيب، نقدم الأوراق ويتم وعدنا بكلام معسول دون تنفيذ، مما يتسبب فى ارتفاع عدد المصابين بالأمراض الناتجة عن استخدام المياه الارتوازية الملوثة.


وناشد الأهالى، المسئولين، بالتدخل بشكل عاجل، والعمل على توصيل مياه الشرب النقية رأفة بصحة الأهالى.
 

ويمكن التواصل مع القارئ من خلال الرقم  01000128489 

اقرأ أيضا
أهالى نجوع جزيرة مطيرة بقوص يطالبون بإدخال المياه النقية لمنازلهم


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

مياة الشرب الشركة القابضة لمياه الشرب محافظة الجيزة حياة كريمة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي توصيل المياه مشروعات مبادرة حياة كريمة مياه صالحة للشرب الجهاز التنفيذي لمياه الشرب

ترشيحاتنا

فضائل شهر الله المحرم .. مركز الأزهر يوضح

رئيس المخابرات الأمريكية يزور إسرائيل وفلسطين غدًا

السعودية.. إيقاف 207 أشخاص بينهم موظفون بوزارات الدفاع والداخلية والحرس الوطني

الطيران المدني: أعداد السياح ستعود إلى ما كانت عليه قبل كورونا

متى عرف النبي بأمر الهجرة ؟.. د. عمر هاشم يجيب

سعر ومواصفات شيري تيجو 7 موديل 2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القوات المسلحة تعلن عن حاجتها لوظائف جديدة.. تعرف على الشروط والتفاصيل

مش عايزة تتحجب.. أم تصدم ابنتها بسيارتها عمدًا وترفض ذهابها للمستشفى

بالاسم .. شوبير يعلن انضمام صفقة من العيار الثقيل للأهلي

الجمهور يهاجم دينا الشربينى بعد جنازة دلال عبد العزيز.. لهذا السبب

سقوط صادم لـ الذهب..الجرام يفقد 38 جنيها ومفاجأة في أسعار اليوم الإثنين

رقم فلكي.. قيمة عقد ميسي مع باريس سان جيرمان ناديه الجديد

تفاهات ولازم يتحاسبوا.. ميدو يفتح النار على مجلة الزمالك

الصحة: لقاح جونسون آند جونسون جرعة واحدة ولا يحتاج تعزيزًا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كورونا ليس خطيرًا.. متظاهرون يحاولون اقتحام مقر البي بي سي في لندن

طريقة تحضير البان كيك بدون بيض ..7 وصفات مختلفة

طريقة عمل المعمول بالعجوة في المنزل

طرق عمل الزلابية في البيت

فيديو

كل ما تريد معرفته عن الصلاة النارية .. حكمها وكيفيتها|فيديوجراف

فيديوجراف.. حكاية سبحة دلال عبد العزيز وسر احتفاظها بها 25 عاما

فيديوجراف.. مش طبيعي.. تطورات جديدة في حالة الإعلامي وائل الإبراشي

بعضها جاهز للتسليم.. تفاصيل حجز وحدات "سكن لكل المصريين"

المزيد

ساحة رأي

عبد العال البنداري يكتب: نقص الأسمدة الكيماوية

د.جوزيف رامز أمين يكتب: أفكار للمناقشة على هامش أولمبياد طوكيو

أحمد شيخو يكتب: المقاربة التنويرية الديمقراطية لأزمات المنطقة

د. صفوت محمد عمارة يكتب: الهجرة وبناء الدولة

عمر عاقيل يكتب: فاشلون بامتياز!

رمضان البيه يكتب: القرين والإنسان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

التيك توك وإنتهاك الخصوصية الذاتية

ريهام مازن

مشيرة أبو غالي.. جندي يعمل في صمت!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التنمر العقلي

د.مجدي بدران

روشتة الوقاية من العدوى

د.غانم السعيد

الاستخفاف بالنعم إيذان بزوالها

د. محمد مبروك

حنان في اليابان

إبراهيم شعبان

حزب الله أم لبنان؟

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع الرأسمالى الجديد (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ