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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اتحاد السلة يكشف تفاصيل أزمة منتخب كوت ديفوار: «البعثة بها 4 مصابين بـ كورونا»

منتخب مصر لكرة السلة
منتخب مصر لكرة السلة

قال الدكتور مجدي أبو فريخة، رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، إن ما تردد بشأن حجز لاعبي منتخب كوت ديفوار للناشئين، عارِ تمامًا من الصحة، موضحًا أن جميع المنتخبات المشاركة ببطولة إفريقيا لكرة السلة للناشئين خضعوا لمسحة كورونا، ثم الرابيد تيست.

وأضاف أبو فريخة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، على قناة «صدى البلد»، أن اتحاد كرة السلة، استلم جميع المنتخبات المشاركة، بعد انتهاء جميع الإجراءات الخاصة بهم، إلا أنه تفاجئ بما رددته بعثة كوت ديفوار، بأنهم محتجزين وأنهم لا يتناولون الطعام.

وأشار أبو فريخة، إلى أن هناك 4 لاعبين من كوت ديفوار، يعانون من فيروس كورونا، حسب ما أثبتته المسحة، مشيرًا إلى أن اتحاد السلة اطمئن على اللاعبين والوجبات الذين يتناولونها، مضيفًا «كوت ديفوار اعترضت على عدم سؤالهم عن الوجبات الذين يريدون تناولها وهذا غير منطقي».

واختتم تصريحاته «بعثة كوت ديفوار رددت شائعات غريبة حتى تظهر اتحاد السلة مقصرًا في استضافته، إلا أنهم لم ينجحوا في ذلك، خاصة وأن مصر وفرت لهم كل شيء ممكن، والاتحاد الإفريقي صاحب القرار بشأن رفض المنتخب الإيفواري خوض المباريات باعتبارهم منسحبين وتوقيع غرامات عليهم، إلا أنه ما زال حتى الآن لم يصدر القرار النهائي».

مجدي أبو فريخة رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة منتخب كوت ديفوار ببطولة إفريقيا لكرة السلة للناشئين المنتخب الإيفواري

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