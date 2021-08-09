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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عطلة قاتلة.. الشرطة الأمريكية تكشف تفاصيل حوادث إطلاق نار متفرقة في يوم واحد

إطلاق نار في أمريكا
إطلاق نار في أمريكا

أعلنت الشرطة الأمريكية، التحقيق في 3 حوادث إطلاق نار مميتة وقعت في عطلة نهاية الأسبوع بالعاصمة الأمريكية واشنطن أسفرت عن عدد من الضحايا والمصابين.

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مقتل ضابط شرطة في إطلاق نار قرب مبنى وزارة الدفاع الأمريكية

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البنتاجون يعلن رفع حالة الإغلاق المفروضة بعد حادث إطلاق نار

وقالت الشرطة الأمريكية إن حوادث إطلاق النار، كانت عقب العثور على رجل مصاب بعيار ناري في أحد شوارع العاصمة الأمريكية، ونقل إلى مستشفى حيث لقى مصرعه هناك، كما يتم علاج رجلين أيضا في حادث إطلاق نار.

فيما قتل مواطن أمريكي يدعى كيندال براون، من ولاية ماريلاند، وذلك عقب إطلاق نار وقع في منزل بالعاصمة الأمريكية.

كما تم الإبلاغ عن العثور على رجل مصاب بعيار ناري في سيارته، ليتم نقله إلى المستشفى حيث يلقي مصرعه هناك أيضا.

وأعلنت الشرطة أيضا العثور على امرأة مصابة بطلق ناري في كتلة سكنية، وتم نقلها إلى المستشفى حيث تتلقى العلاج.

 

الشرطة الأمريكية العاصمة الأمريكية واشنطن إطلاق النار عيار ناري حادث اطلاق نار

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