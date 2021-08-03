البنتاجون يعلن رفع حالة الإغلاق المفروضة بعد حادث إطلاق نار

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" اليوم الثلاثاء، رفع حالة الإغلاق بعد فرضها إثر حادث إطلاق نار بالقرب من البنتاجون.

وأفادت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، اليوم الثلاثاء، مقتل شخص في إطلاق النار الذي شهدته محطة مترو وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون".

وطالبت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" بالابتعاد عن موقع إطلاق النار أثناء تأمينه.

وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" بإغلاق مبنى وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" بعد إطلاق نار بالقرب من محطة نقل قريبة من مقر البنتاجون.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن هناك إطلاق نار وقع خارج مبنى البنتاجون في منطقة تزدحم بالحافلات.

وأضافت وسائل الإعلام أن خدمة الطوارئ تعمل على إسعاف شخصين على الأقل أصيبا بطلقات نارية.

وشوهد شخصان في مقطع فيديو وهما يتلقيان الإنعاش القلبي الرئوي خارج محطة المترو.

وذكرت صحيفة "ذا صن يو إس" أن الشرطة كانت تتعامل مع حادث وقع في محطة نقل بالقرب من البنتاجون.

ويقع مقر وزارة الدفاع خلف مركز الحافلات مباشرة.