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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إغلاق مبنى البنتاجون بسبب إطلاق نار .. وأنباء عن وقوع إصابات.. فيديو

صدى البلد

أفادت وكالة "أسوشيتد برس" بإغلاق مبنى وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" بعد إطلاق نار بالقرب من محطة نقل قريبة من مقر البنتاجون.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن هناك إطلاق نار  وقع خارج مبنى البنتاجون في منطقة تزدحم بالحافلات.

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وأضافت وسائل الإعلام أن خدمة الطوارئ تعمل على إسعاف شخصين على الأقل أصيبا بطلقات نارية.

وشوهد شخصان في مقطع فيديو وهما يتلقيان الإنعاش القلبي الرئوي خارج محطة المترو.

وذكرت صحيفة "ذا صن يو إس" البريطانية أن الشرطة كانت تتعامل مع حادث وقع في محطة نقل بالقرب من البنتاجون.

ويقع مقر وزارة الدفاع خلف مركز الحافلات مباشرة.

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