إطلاق نار علي جنود جيش إسرائيل وسقوط مصابين.. ماذا يحدث في جنين؟

ذكرت قناة كان العبرية اليوم الثلاثاء، أن قوات الجيش الإسرائيلي تعرضت لإطلاق نار من شبان فلسطينيين في منطقة جنين فجر اليوم.



ووفقاً للقناة العبري، وقع تبادل لإطلاق النار بين قوات الجيش ومسلحين فلسطينيين، خلال عملية تمشيط وتفتيش لاعتقال مطلوبين في جنين.





وأوضحت القناة، أن إطلاق النار لم يوقع إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية، إلا أن أضرارا طفيفة لحقت بمركبات قوات الجيش.



ونقلت القناة عن مصادر فلسطينية قولها "إن طواقم الإسعاف الفلسطينية نقلت 6 مصابين من الحادثة لتلقي العلاج الطبي، وبحسب المصادر، وصفت إصابتين بالحرجة و 4 بمتوسطة".