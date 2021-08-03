التمويلات القطرية لـ حماس.. إذاعة جيش إسرائيل تكشف تفاصيل جديدة

كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء، النقاب عن تفاصيل اتفاق تم إبرامه بين السلطة الفلسطينية ودولة قطر، حول التمويلات القطرية المقدمة لحركة حماس في قطاع غزة.



ووفقاً للإذاعة العبرية، سيستفيد من التمويلات الشهرية البالغة 30 مليون دولار شهريا، 100 ألف محتاج، وفق قائمة أعدتها السلطة الفلسطينية، كما سيستمر الدفع ل 27 الف موظف من حكومة غزة.





وحول آلية تحويل الأموال، أوضحت الإذاعة، أن قطر ستُحول المبالغ الممنوحة إلى البنوك التي تحددها السلطة الفلسطينية في غزة، والتي تتبع سلطة النقد الفلسطينية.



وفيما يخص المستفيدين من التمويلات، سيتم إصدار بطاقة صراف آلي خاصة تحتوى على شعارين يتم التوافق عليهم بين السلطة وقطر.

كل شهر سترسل قطر الأموال إلى نفس البنك وسيُرسل البنك رسائل نصية وسيتمكن المستفيد من سحب المبلغ من خلال بطاقة الصراف.



وأشارت إذاعة الجيش إلى أن الآلية الجديدة ستحد من تدخل إسرائيل في أسماء المستفيدين ووضع ڤيتو على بعضها كونها ليست طرفا في الاتفاق،...وأن الاتفاق قانونى بما أن السلطة المسؤول رسميا عن قطاع غزة.



وفق المعلومات سيقوم البنك بخصم حد أقصى 1.5 دولار عمولة عن كل عملية صرف بغض النظر عن المبلغ.