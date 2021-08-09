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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لم أرفض التجديد ... نجم المصري يكشف عن مفاوضات الزمالك

عمر كمال
عمر كمال

قال عمر كمال لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري إنه لم يرفض التجديد  مع الفريق البورسعيدي بعد انتهاء تعاقده.

وأضاف كمال في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "أون تايم سبورتس2": "ننافس على المركز الثالث للحصول على مقعد في كأس الكونفدرالية، ونخوض المباريات المقبلة في الدوري كمواجهات كؤوس".

وأضاف: "نتيجة مباراة طلائع الجيش وبيراميدز كانت في صالحنا، ولا توجد مباراة سهلة هذا الموسم في الدوري المصري، وتعاقدي مع الفريق سينتهي بنهاية الموسم،  وشرف كبير لي الاستمرار في النادي، ولم أرفض التجديد، وكل ما يُقال عن هذا الأمر مجرد اجتهادات".


وأردف: "عقدنا جلسات مع مسؤولي المصري للاتفاق على طلباتي والأمر شبه محسوم، ولا توجد أزمة مني أو من النادي، وكل شىء سيظهر بنهاية الموسم، الموضوع مسألة وقت ليس أكثر".

وتابع متحدثًا عن تلقيه عروض من أندية في الدوري الممتاز: "أترك كل شىء لوالدي ووكيلي، أركز في الملعب وعملي فقط".

واستكمل: "تلقيت عرض بالفعل من الزمالك، لم يتواصل معي أحد بشكل رسمي، لكن تواصلوا مع وكيلي".

واستطرد: "انتظر حسم الأمر مع النادي المصري، وإذا انتهت الأمور سأرى بعد ذلك ما الذي سأفعله، بدليل أنه كان من الممكن أن أوقع في شهر يناير الماضي، ولكني حتى الآن ملتزم مع النادي"

عمر كمال النادي المصري كاس الكونفدرالية طلائع الجيش بيراميدز الزمالك

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