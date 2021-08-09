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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بمواد طبيعية.. استشاري يكشف عن كورس يساعد على إنقاص الوزن

خبير تغذية علاجية
خبير تغذية علاجية

قال الدكتور خالد غزالي، استشاري النباتات الطبية، إن كورسات النباتات الطبيعية تتميز بأنها تحتوي على نباتات من مصادرها الأساسية والبلاد التي تنمو فيها.

وأَضاف خالد غزالي، خلال لقائه ببرنامج “سفرة و طبلية”، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن التواصل مع منظومة الدكتورة دعاء سهيل يكون من خلال صفحتها الرسمية، أو من خلال أرقام الهواتف، وتعد المنظومة مميزة لأنها تتابع مع مريض السمنة بشكل أسبوعي، موضحا أن هناك شقين للتخسيس داخلي وخارجي.

وتابع الدكتور خالد أحمد غزالي، خبير تغذية علاجية، أن مريض السمنة لا يستطيع تناول إلا ثلث ما كان يتناوله بعد تناوله منظومة التخسيس، كما أن المنظومة تزيد معدل الحرق بدون أي مجهود، وبدون أي أعراض جانبية، وبذلك ينخفض وزن مريض السمنة بدون أي حرمان.

وتابع خبير تغذية علاجية، أن هناك 34 كورسًا خاصة بخفض الوزن تصلح لكل مريض السمنة طبقًا لحالته ووزنه وعمره، مضيفًا أن خلاصة القهوة الخضراء تؤدي إلى خفض الوزن إلى حد كبير، خاصة أنها تحتوي على حمض معين، يساعد بصورة كبيرة على التخسيس.

ولفت خبير تغذية علاجية، إلى أن تحميص القهوة يؤدي إلى تقليل الحمض الفعال في خفض الوزن، مشيرًا إلى أن هذا الحمض يؤدي إلى ضبط نسبة السكر في الدم، وهذا يؤدي إلى وصول هرمون الشبع إلى المخ، خلاف أن القهوة تقلل امتصاص السكريات، وهذا يقلل نسبة الكوليسترول في الدم، كما أن الكافيين يقلل الشهية، ويمنع امتصاص الدهون.

خالد غزالي استشاري النباتات الطبية النباتات الطبيعية تخسيس نخفض وزن مريض السمنة خبير تغذية ع

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