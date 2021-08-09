عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

فتح باب القبول لمجموعة من دبلومات الدراسات العليا بـ تربية عين شمس

الدكتور حازم راشد
الدكتور حازم راشد

أعلن الدكتور حازم راشد، عميد كلية التربية جامعة عين شمس، فتح باب القبول لمجموعة من دبلومات الدراسات العليا في التربية بالكلية، وذلك في العديد من التخصصات وهى “المناهج وأصول التربية وعلم النفس التربوي والتربية الخاصة والإدارة التربوية والصحة النفسية”، هذا فضلا عن الدبلوم العام في التربية للراغبين في العمل كمعلمين.

 

 

txt

وفد من جامعة عين شمس يزور العاصمة الإدارية الجديدة

txt

مذكرة تفاهم بين جامعة عين شمس ومجلس الشباب المصرى للتنمية

وأكد أنه قد روعي في البرامج المقدمة أن تتنوع لتناسب ظروف الطلاب ، فالدراسة في بعض هذه البرامج نظامية تعتمد علي الحضور المباشر بينما الدراسة في برامج أخرى دراسة عن بعد. 
 

لمزيد من التفاصيل يمكن زيارة الموقع الإلكتروني للكلية.

جامعة عين شمس كلية التربية جامعة عين شمس كلية التربية دبلومات الدراسات العليا تخصصات المناهج تخصصات المناهج وأصول التربية وعلم النفس

ترشيحاتنا

إطلاق اسم فريال أشرف على دفعة تخرج كلية الصيدلة بالجامعة البريطانية

بايدن يرحب برفع السرية عن الوثائق المتعلقة بهجوم 11 سبتمبر

حصاد الرياضة المصرية اليوم الإثنين 9-8-2021

أخبار الرياضة..برشلونة يخسر137 مليون يورو بسبب ميسي..كاف يضع اتحاد الكرة فى ورطة

شاهد.. اندلاع حرائق ضخمة في 14 ولاية بالجزائر

وزير إسرائيلي: اتصالات مباشرة وتفاهمات مع الأشقاء في السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القوات المسلحة تعلن عن حاجتها لوظائف جديدة.. تعرف على الشروط والتفاصيل

رسميا.. المصري يشارك في الكونفدرالية الإفريقية

توجيهات السيسي.. رئيس الوزراء يتابع تطبيق منظومة التحول الرقمي لإنفاذ القانون

الجمهور يهاجم دينا الشربينى بعد جنازة دلال عبد العزيز.. لهذا السبب

سقوط صادم لـ الذهب..الجرام يفقد 38 جنيها ومفاجأة في أسعار اليوم الإثنين

بالاسم .. شوبير يعلن انضمام صفقة من العيار الثقيل للأهلي

تنظيم الاتصالات: رد 2 مليون جنيه لمستخدمي الموبايل في الـ 4 شركات

برايتون الإنجليزي يكشف لـ صدى البلد حقيقة انتقال بيرسي تاو لـ الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أثناء غرق السيارات بالمياه.. شاهد تمساح يعترض طريق السائقين| صور

مهدد بقطع يديه.. شاب يصاب بأعراض غريبة بسبب عضة عنكبوت|شاهد

بالفيديو والصور| متظاهرون يحاولون اقتحام مقر بي بي سي في لندن

طريقة تحضير البان كيك بدون بيض ..7 وصفات مختلفة

فيديو

أسرار لا تعرفها عن رأس السنة الهجرية (فيديوجراف)

فيديو جراف.. رامي رضوان : شخص بشرني برؤية تخص دلال وسمير غانم

كل ما تريد معرفته عن الصلاة النارية .. حكمها وكيفيتها|فيديوجراف

استمرار فعاليات التدريب المشترك "زايد-3" بحضور قادة القوات الجوية المصرية والإماراتية.. صور

المزيد

ساحة رأي

د. إيمان محمود شاهين تكتب: مواقع التواصل وتأثيرها على الأسرة

عبد العال البنداري يكتب: نقص الأسمدة الكيماوية

د.جوزيف رامز أمين يكتب: أفكار للمناقشة على هامش أولمبياد طوكيو

أحمد شيخو يكتب: المقاربة التنويرية الديمقراطية لأزمات المنطقة

د. صفوت محمد عمارة يكتب: الهجرة وبناء الدولة

عمر عاقيل يكتب: فاشلون بامتياز!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا بركات

تسليط الضوء على مستحقيه

د.احمد فخرى

التيك توك وإنتهاك الخصوصية الذاتية

ريهام مازن

مشيرة أبو غالي.. جندي يعمل في صمت!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التنمر العقلي

د.مجدي بدران

روشتة الوقاية من العدوى

د.غانم السعيد

الاستخفاف بالنعم إيذان بزوالها

د. محمد مبروك

حنان في اليابان

إبراهيم شعبان

حزب الله أم لبنان؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ