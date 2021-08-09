فتح باب القبول لمجموعة من دبلومات الدراسات العليا بـ تربية عين شمس

أعلن الدكتور حازم راشد، عميد كلية التربية جامعة عين شمس، فتح باب القبول لمجموعة من دبلومات الدراسات العليا في التربية بالكلية، وذلك في العديد من التخصصات وهى “المناهج وأصول التربية وعلم النفس التربوي والتربية الخاصة والإدارة التربوية والصحة النفسية”، هذا فضلا عن الدبلوم العام في التربية للراغبين في العمل كمعلمين.

وأكد أنه قد روعي في البرامج المقدمة أن تتنوع لتناسب ظروف الطلاب ، فالدراسة في بعض هذه البرامج نظامية تعتمد علي الحضور المباشر بينما الدراسة في برامج أخرى دراسة عن بعد.



لمزيد من التفاصيل يمكن زيارة الموقع الإلكتروني للكلية.