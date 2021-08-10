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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مدير برنامج التنمية المحلية بالصعيد: كل محافظة يجب أن يكون لها حلم للعمل عليه

صدى البلد

قال الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بالصعيد، إن الدولة تستهدف دعم وتطوير الصعيد من خلال مبادرة حياة كريمة.

وتابع خلال حواره ببرنامج "المواجهة" والمذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"،:" كل محافظة يجب أن يكون لها حلم للعمل عليه، لافتا إلي أن مبادرة تطوير الريف المصري غيرت مفهوم التنمية في مصر.

وأوضح المشرف على المشروع القومي لتطوير الريف المصري بوزارة التنمية المحلية، أن مبادرة حياة كريمة تعتبر مشروع التنمية الكاملة المتكاملة في كافة القطاعات، لأنه يتم العمل في جميع القطاعات التي تؤدي إلى حياة كريمة للمواطن المصري.

وأشار إلي أن مبادرة حياة كريمة وفرت 300 ألف فرصة عملت، وخفضت نسبة الفقر في غالبية القرى المصرية.

 

وزارة التنمية المحلية فرصة عمل مبادرة حياة كريمة التنمية المحلية حياة كريمة تطوير الريف المصري الريف المصري

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