مدير برنامج التنمية المحلية بالصعيد: كل محافظة يجب أن يكون لها حلم للعمل عليه

قال الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بالصعيد، إن الدولة تستهدف دعم وتطوير الصعيد من خلال مبادرة حياة كريمة.

وتابع خلال حواره ببرنامج "المواجهة" والمذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"،:" كل محافظة يجب أن يكون لها حلم للعمل عليه، لافتا إلي أن مبادرة تطوير الريف المصري غيرت مفهوم التنمية في مصر.

وأوضح المشرف على المشروع القومي لتطوير الريف المصري بوزارة التنمية المحلية، أن مبادرة حياة كريمة تعتبر مشروع التنمية الكاملة المتكاملة في كافة القطاعات، لأنه يتم العمل في جميع القطاعات التي تؤدي إلى حياة كريمة للمواطن المصري.



وأشار إلي أن مبادرة حياة كريمة وفرت 300 ألف فرصة عملت، وخفضت نسبة الفقر في غالبية القرى المصرية.