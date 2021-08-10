لسكان هذه المناطق.. تحذير شديد اللهجة من الأرصاد السعودية

أمطار رعدية ورياحٍ وبَرَد

توقّع المركز الوطني للأرصاد السعودي هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البَرَد على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة).

وذكر المركز السعودي في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، قائلا " فيما تنشط الرياح السطحية على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.

وبيًن التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي.

وفيما يتعلق بحالة البحر فأشار التقرير الي أنه متوسط الموج مائج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 12 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.