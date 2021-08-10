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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 10-8-2021 في سوق العبور

الخضروات- أرشيفية
الخضروات- أرشيفية

يستعرض "صدى البلد" أسعار الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 10-8-2021، وفقا لما أعلنته تسعيرة سوق العبور للجملة عبر موقعها الرسمي بآخر تحديث لها.

 

أسعار الخضروات اليوم .. وصل سعر الكيلو الواحد من الطماطم إلى 2.65 جنيه للكيلو، والبطاطس إلى 6 جنيهات للكيلو، والبصل إلى  3 جنيها، وبلغ سعر كيلو الكوسة 5.5 جنيه، والجزر بدون عروش 5.5 جنيهات للكيلو، أما الفاصوليا فسجلت 17 جنيهات للكيلو كأعلى سعر.


وسجلت أسعار الخضراوات اليوم  .. وصل سعر كيلو الباذنجان البلدي إلى 3 جنيهات للكيلو، والرومي بـ 2 جنيها للكيلو الواحد، والأبيض بـ 2 جنيهات، أما الفلفل الرومي البلدي فبلغ سعره 4 جنيهات، ووصل سعر الفلفل الحامي البلدي إلى 3.75 جنيهات، والألوان بـ 6 جنيهات للكيلو الواحد، بالإضافة إلى الملوخية بـ 3 جنيها.

 

وأسعار الخضراوات اليوم  .. سجل سعر الكيلو الواحد من الخيار الصوب 6.5 جنيهات، والبلدي 5.5 جنيهات، أما البامية فوصل سعر الكيلو منها إلى 9 جنيهات، والثوم ب 22 جنيهات، واللفت بـ2 جنيه، والبنجر بـ 4جنيهات، فيما وصل سعر الخس إلى 10جنيهات.

 

أما أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء ،  فوصل سعر كيلو البرتقال الصيفي إلى 5 جنيهات، والجريب فروت إلى 9 جنيهات والليمون البلدي بـ 7 جنيها، ووصل سعر كيلو التفاح الإيطالي إلى 23 جنيها، والعنب البناتي الأصفر إلى 9 جنيهات، والعنب البناتي الأحمر 9 جنيهات للكيلو، ووصل سعر بلح سلمى إلى 20 جنيه للكيلو، والبلح البارحي إلى 25جنيه، فيما وصل سعر كيلو التين البرشومي إلى 12جنيه، والجوافة إلى 10جنيهات للكيلو، وسجل الرمان 11جنيه للكيلو، والكانتلوب يسجل 6 جنيه، وتراوحت أسعار المانجو بين 15 و70 جنيه للأنواع المختلفة.

 

وسجلت أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء.. البطيخ من وزن 6:8 كيلو بـ 28 جنيه كأعلى سعر للثمرة الواحدة، ومن وزن 4:6 بـ18 جنيه للثمرة الواحدة، كما وصل سعر الخوخ المستورد إلى 20 جنيه للكيلو، بينما سجل البرقوق المستورد 2 جنيه للكيلو، والكمثرى الخشابي وصلت إلى 15 جنيها للكيلو، وكمثرى الثلاجة بـ15 جنيه.

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