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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

التنظيم والإدارة: تدريب 11 جهة إدارية على منظومة التواصل المؤسسي الرقمي

صدى البلد

عقد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ ورشة عمل لتدريب مسئولي تحديث الملف الوظيفي في 11 جهة إدارية على التواصل معه إلكترونياً عبر استخدام منظومة التواصل المؤسسي الرقمي المخصصة لذلك، وذلك في إطار دعم التواصل الرقمي بين الجهاز وكافة مؤسسات الدولة.


وقال الدكتور صالح الشيخ إن الجهاز يضع التحول الرقمي للخدمات المُقدّمة منه على قائمة أولوياته وخاصة مع قرب الانتقال إلى مقره الجديد بالعاصمة الإدارية، ويُولِي اهتماماً كبيراً للمشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي إلكترونياً، والذي يعد الانتهاء منها بمثابة نقطة البداية في التعامل الإلكتروني بين الجهاز والجهات عبر استخدام منظومة التواصل الرقمي المؤسسي.


وأضاف  صالح الشيخ أن عدد الجهات التي تدريبها والربط معها إلكترونيا بلغ 193 جهة إدارية، ويوالي الجهاز تدريب جهات أخرى تباعا، كما يواصل متابعته للجهات التي سبق تدريبها.. مشيرا إلى أن عدد المراسلات التي استقبلها الجهاز من الجهات خلال العام المالي 2020/2021 بلغ 30 ألفا و 276 مراسلة إلكترونية.

الجهاز المركزي للتنظيم الجهاز المركزي صالح الشيخ الملف الوظيفي تحديث الملف الوظيفي التواصل المؤسسي الرقمي العاصمة الادارية

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التنظيم والإدارة: تدريب 11 جهة إدارية على منظومة التواصل المؤسسي الرقمي

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