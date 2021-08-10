ضمن حياة كريمة.. أهالى شلاتين يستضيفون المسرح المتنقل

إنطلقت فعاليات برنامج المسارح المتنقلة، الذى تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بفرع ثقافة البحر الأحمر بإقليم جنوب الصعيد برئاسة محمد إدريس، بقرى مثلث الجنوب بالمحافظة "مرسى حميرة، رأس حدربة، وأدلديب" وشلاتين ضمن مبادرة "حياة كريمة " تحت رعاية وزير الثقافة د. إيناس عبد الدايم.

حيث أقيمت أولى الفعاليات بقصر ثقافة الشلاتين، بحضور مدير عام الفرع، بدأت الفعاليات بمحاضرة بعنوان "حب الوطن" تحدث فيها يسرى صبرى قائلا: الوطن هو المكان الذي يعيدنا إلى ذكريات الطفولة، ويذكرنا بحنان الأمهات، ويشعرنا بأمان الآباء، وحب الأجداد، فحبنا لأوطاننا لا يحتاج إلى تعلم أو تكلف، فهو يأتي بالفطرة، وقد حثت الأديان السماوية على حب الوطن.

أعقب ذلك فقرة اكتشاف مواهب فى الغناء، كما أقيمت باقة متنوعة من الورش الفنية منها ورشة خيامية مع المدربة منى مصطفى، ورشة تصنيع الجلود مع المدربة مدينة مصطفى، وورشة نحت أشكال فنية على الجبس مع الفنان شعبان أبو الفضل، ورشة فنية لرسم جدارية على ورق الكانسون باستخدام الألوان المائية، بالاضافة إلى مشاركة مجتمعية فى تنظيف البيئة بشاطىء الشلاتين.

رقصة الصيادين

فيما قدمت فرقة الغردقة للفنون الشعبية عرض فني متميز تضمن "رقصة التراث للصيادين، الريفى، استعراض النوبى، الحنة" وأغنية أهلا وسهلا، بقيادة المدرب علاء عبد الرازق، وذلك وسط حضور أهالى الشلاتين.