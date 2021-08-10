السينما المصرية المعاصرة وقضايا المجتمع بثقافة الفيوم

أقامت الهيئة العامة لقصور برئاسة المخرج هشام عطوة، بفرع ثقافة الفيوم بإقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي برئاسة الفنان جلال عثمان، عددا من الأنشطة الفنية والثقافية، حيث عقد قسم الثقافة العامة بالفرع ندوة بعنوان "السينما المصرية المعاصرة وقضايا المجتمع" أدارها الروائي أحمد طوسون بمشاركة الكاتب والناقد والمورخ السينمائي إبراهيم مسيحة والشاعر أحمد قرني رئيس اتحاد كتاب الفيوم وبنى سويف.

تناولت الندوة بداية ظهور السينما في مصر أوائل القرن الماضي، وطيف تعمقت بعد ثورة يوليو ١٩٥٢ أكثر فى قضايا المجتمع والواقع، فأنتجت أفلام تناولت قضايا المقاومة والتحرير الوطنى ومحاربة الاستعمار ومعالجة الفوارق الطبقية والعدالة الاجتماعية، ومواجهة النظام الإقطاعي وقضايا التنمية وحقوق وقضايا المرأة وحقها فى العمل ومشاركتها للرجل وحقوقها والاجتماعية، وساهمت الدولة فى النهوض بالسينما فى ذلك الوقت بإنشاء مؤسسة السينما التى واكبت قضايا المجتمع.

نفذت مكتبة الطفل بمكتبة الفيوم العامة ورشة للتدريب على مسرح العرائس واستخدام عرائس الجوانتى، وكيفية استخدامها وإختيار القصة المناسبة، مع التدريب على قصة حسن والذئب كنموذج إشراف هناء حسن، كما نظم قسم ثقافة الطفل بالفرع ورشة تحريك عرائس وتم شرح كيفية استخدامها وتحريكها بالطريقة الصحيحة وتعليم الأطفال كيفية صناعة العرائس .