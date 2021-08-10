عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

السينما المصرية المعاصرة وقضايا المجتمع بثقافة الفيوم

صدى البلد

أقامت الهيئة العامة لقصور برئاسة المخرج هشام عطوة، بفرع ثقافة الفيوم بإقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي برئاسة الفنان جلال عثمان، عددا من الأنشطة الفنية والثقافية، حيث عقد قسم الثقافة العامة بالفرع ندوة بعنوان "السينما المصرية المعاصرة وقضايا المجتمع" أدارها الروائي أحمد طوسون بمشاركة الكاتب والناقد والمورخ السينمائي إبراهيم مسيحة والشاعر أحمد قرني رئيس اتحاد كتاب الفيوم وبنى سويف.

تناولت الندوة بداية ظهور السينما في مصر أوائل القرن الماضي، وطيف تعمقت بعد ثورة يوليو ١٩٥٢ أكثر فى قضايا المجتمع والواقع، فأنتجت أفلام تناولت قضايا المقاومة والتحرير الوطنى ومحاربة الاستعمار ومعالجة الفوارق الطبقية والعدالة الاجتماعية، ومواجهة النظام الإقطاعي وقضايا التنمية وحقوق وقضايا المرأة وحقها فى العمل ومشاركتها للرجل وحقوقها والاجتماعية، وساهمت الدولة فى النهوض بالسينما فى ذلك الوقت بإنشاء مؤسسة السينما التى واكبت قضايا المجتمع.

 

txt

ورشة نحت بوليستر ونقاشات حول الزيادة السكانية فى ثقافة الشرقية

txt

ثقافة الجيزة تحتفل بـ العام الهجري وتناقش قضايا الهجرة والسكان

نفذت مكتبة الطفل بمكتبة الفيوم العامة ورشة للتدريب على مسرح العرائس واستخدام عرائس الجوانتى، وكيفية استخدامها وإختيار القصة المناسبة، مع التدريب على قصة حسن والذئب كنموذج إشراف هناء حسن، كما نظم قسم ثقافة الطفل بالفرع ورشة تحريك عرائس وتم شرح كيفية استخدامها وتحريكها بالطريقة الصحيحة وتعليم الأطفال كيفية صناعة العرائس .

ثقافة أخبار ثقافة ثقافة الفيوم

موضوعات متعلقة

ورشة نحت بوليستر ونقاشات حول الزيادة السكانية فى ثقافة الشرقية

ثقافة الجيزة تحتفل بـ العام الهجري وتناقش قضايا الهجرة والسكان

ترشيحاتنا

باريس سان جيرمان يواصل تشويق معجبيه قبل الإعلان الرسمي لانتقال ميسي.. فيديو

الأمم المتحدة تحذر من كارثة تهدد كوكب الأرض.. فيديو

ياسمين عبد العزيز تغادر القاهرة بطائرة إسعاف لاستكمال علاجها في سويسرا

غزل المحلة يتقدم على وادي دجلة من ركلة جزاء

تحذير من الأرصاد لـ المصريين: ابتعدوا عن الشواطئ في هذه الأماكن غدا

البيت الأبيض: قوات أفغانستان قادرة على صد هجمات طالبان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل يعود مؤمن زكريا للملاعب؟.. أول طبيب معالج له يفجر مفاجأة.. فيديو

بسبب التلاعب.. إحالة نصف العاملين بإدارة تسكين ضواحي بورسعيد إلى النيابة

صاحبة ذهب طوكيو.. فريال أشرف تفضح سوء تخطيط اللجنة الأولمبية المصرية |مستند

القوات المسلحة تعلن عن حاجتها لوظائف جديدة.. تعرف على الشروط والتفاصيل

سقوط صادم لـ الذهب..الجرام يفقد 38 جنيها ومفاجأة في أسعار اليوم الإثنين

3 صفقات من العيار الثقيل للأهلي .. شوبير يكشف موعد الإعلان الرسمي

ينتشر في الأعضاء التناسلية.. هاني الناظر يحذر من انتشار فيروس الهربس..اعرف السبب

حادث مروع على الدائري الأوسطي أسفل الأوتوستراد.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعثة منتخب اليد تصل مطار القاهرة بعد أداء مبهر في أولمبياد طوكيو

بالأعلام المصرية وميداليات طوكيو.. استقبال حافل في مطار القاهرة لأبطال الأولمبياد جيانا فاروق وعلى الصاوي | فيديو وصور

طوارئ بمطار القاهرة لاستقبال البعثة المصرية الأولمبية بحضور وزير الرياضة.. صور

كامل العدد.. 60 صورة من حفل رامي صبري وأحمد سعد

فيديو

سببها عمل إجرامي .. إندلاع حرائق ضخمة فى عدة ولايات جزائرية

لم يتمالك نفسة .. وفاة أب بعد دقائق من رحيل نجليه

سقط على رأسه وفقد الوعى.. تفاصيل الحالة الصحية لـ مؤمن زكريا بعد نقله للمستشفى

بالأعلام المصرية وميداليات طوكيو.. استقبال حافل في مطار القاهرة لأبطال الأولمبياد جيانا فاروق وعلى الصاوي | فيديو وصور

المزيد

ساحة رأي

فاطمة حسن تكتب:  الحكم على الأموات بين التفريط والإفراط

كواعب البراهمي تكتب: شهادة الشيخ محمد حسان

د. علاء الشال يكتب: خديجة رضي الله عنها «صبرها ورضاها» (4)

د. إيمان محمود شاهين تكتب: مواقع التواصل وتأثيرها على الأسرة

عبد العال البنداري يكتب: نقص الأسمدة الكيماوية

د.جوزيف رامز أمين يكتب: أفكار للمناقشة على هامش أولمبياد طوكيو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

عام هجري جديد!

د. داليا بركات

تسليط الضوء على مستحقيه

د.احمد فخرى

التيك توك وإنتهاك الخصوصية الذاتية

ريهام مازن

مشيرة أبو غالي.. جندي يعمل في صمت!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التنمر العقلي

د.مجدي بدران

روشتة الوقاية من العدوى

د.غانم السعيد

الاستخفاف بالنعم إيذان بزوالها

د. محمد مبروك

حنان في اليابان

اﻟﻤﺰﻳﺪ