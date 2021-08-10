صحة المنوفية: ضبط 7 الآف كيلو كبدة فاسدة فى شبين الكوم

شنت مديرية الشئون الصحية في محافظة المنوفية برئاسة الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة، ومدير عام الطب الوقائي بالمديرية حملة تفتيشية موسعة بالاشتراك مع مكتب الأغذية وبالتعاون مع مديرية التموين والطب البيطري، وذلك للمرور على ثلاجات بيع المواد الغذائية بمركز ومدينة شبين الكوم.

وأسفرت عن ضبط 7 آلاف كجم لحوم وكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة .

أكد وكيل وزارة الصحة على استمرار تكثيف الحملات المفاجئة لضبط السلع الفاسدة ومجهولة المصدر وكذا السلع التي تفتقد للاشتراطات الصحية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين .

شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بتكثيف الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكل المحلات والمصانع لضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظًا على صحة العامة للمواطنين .